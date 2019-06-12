Володимир Кличко повернувся у спортивний зал і продемонстрував відмінну форму: фото

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Володимир Кличко
Володимир Кличко / twitter.com

Легендарний український боксер Володимир Кличко вранці в середу, 12-го червня, провів тренування на олімпійській базі в Конча-Заспі.

Фотографією з легендарним боксером поділився тренер збірної України Леонід Лоївський.

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Наразі збірна України готується до Європейських ігор.

Сьогодні національна команда проведе відкрите тренування, яке розпочнеться, о 12:00.

Спорт24 писав, що у березні 2019 року стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення в ринг. Згодом з'явилася інформація, що Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень (80 мільйонів доларів).

Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки як професіонал, які можуть відбутися у 2019 році. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі. Два з трьох суперників – Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Поки український боксер не прийняв пропозицію й не планує повертатися у професійний бокс у 2019 році.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Володимир Кличко
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