Володимир Кличко продемонстрував дивовижну форму, віджавшись 44 рази: відео
Легендарний український боксер Володимир Кличко продовжує підтримувати фізичні кондиції. На заваді Володимиру не став навіть карантин.
Володимир, який 25-го березня відсвяткував день народження, запустив новий челендж. Кличко віджався 44 рази – саме стільки років ексбоксеру.
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"Друзі, спасибі за всі ваші щедрі привітання з днем народження! Давайте продовжувати пробиватися разом! Чи можете ви зробити стільки віджимань, скільки вам років? Наприклад, мені зараз 44 роки, ви думаєте, я все ще можу це зробити? Що ще важливіше, ти можеш?", – написав Володимир у фейсбуці.
Раніше Володимир Кличко закликав українців залишатись вдома та підтримувати фізичну форму під час карантину.
Спортсмен опублікував відео з тренування у своєму інстаграмі.
У лютому Кличко опублікував відео зі спарингу, який вкотре засвідчив феноменальну форму спортсмена.
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