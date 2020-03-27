Володимир Кличко продемонстрував дивовижну форму, віджавшись 44 рази: відео

Легендарний український боксер Володимир Кличко продовжує підтримувати фізичні кондиції. На заваді Володимиру не став навіть карантин.

Володимир, який 25-го березня відсвяткував день народження, запустив новий челендж. Кличко віджався 44 рази – саме стільки років ексбоксеру.

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"Друзі, спасибі за всі ваші щедрі привітання з днем народження! Давайте продовжувати пробиватися разом! Чи можете ви зробити стільки віджимань, скільки вам років? Наприклад, мені зараз 44 роки, ви думаєте, я все ще можу це зробити? Що ще важливіше, ти можеш?", – написав Володимир у фейсбуці.



Раніше Володимир Кличко закликав українців залишатись вдома та підтримувати фізичну форму під час карантину.

Спортсмен опублікував відео з тренування у своєму інстаграмі.

У лютому Кличко опублікував відео зі спарингу, який вкотре засвідчив феноменальну форму спортсмена.

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