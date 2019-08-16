Володимир Кличко прокотився на серфі по нічному Дніпру: відео
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко прокотився на серфі по нічному Дніпру.
Відповідне відео з'явилося на фан-сторінці братів Кличко в Instagram.
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Набравши необхідну швидкість, боксер відпустив трос і продемонстрував свої навички водного виду спорту.
Спорт 24 писав, що Володимир Кличко, незважаючи на завершення кар'єри, продовжує підтримувати приголомшливу фізичну форму.
На власній сторінці в Instagram Володимир Кличко звернувся до вболівальників із закликом вести здоровий спосіб життя.
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