Володимир Кличко прокотився на серфі по нічному Дніпру: відео

1844 Читать новость на русском
Володимир Кличко прокотився на серфі
Володимир Кличко прокотився на серфі / Фото з відкритих джерел

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко прокотився на серфі по нічному Дніпру.

Відповідне відео з'явилося на фан-сторінці братів Кличко в Instagram.

Читайте також: Володимир Кличко заробив 150 мільйонів євро за кар'єру

Набравши необхідну швидкість, боксер відпустив трос і продемонстрував свої навички водного виду спорту.

Спорт 24 писав, що Володимир Кличко, незважаючи на завершення кар'єри, продовжує підтримувати приголомшливу фізичну форму.

На власній сторінці в Instagram Володимир Кличко звернувся до вболівальників із закликом вести здоровий спосіб життя.

blog_ava
Луценко мав дві причини для затримання Гримчака, – експерт
сьогодні
5765
Теги: Спорт Новини Спорту Володимир Кличко Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Володимир Кличко прокотився на серфі по нічному Дніпру: відео
сьогодні 11:54 Володимир Кличко прокотився на серфі по нічному Дніпру: відео
1841
Трансфери команд УПЛ: онлайн
13 серпня 14:35 Трансфери команд УПЛ: онлайн
12570
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
13 серпня 12:55 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
7483
Ліга Європи: результати усіх матчів 15 серпня
сьогодні 09:05 Ліга Європи: результати усіх матчів 15 серпня
9195
Михайличенка вже звільняли в "Динамо", але він один з найуспішніших тренерів киян
15 серпня 18:00 Михайличенка вже звільняли в "Динамо", але він один з найуспішніших тренерів киян
Михайло Гема 637
Новини
Більше новин
Залиште відгук