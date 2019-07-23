Володимир Кличко провів спаринг: відео

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Володимир Кличко не залишає заняття спортом. Тож активно продовжує тренуватися.

Кличко-молодший активно підтримує форму. Тож вирішив провести спаринг на Олімпійському навчально-спортивному центрі Конча-Заспа.

До слова: Володимир Кличко заробив 150 мільйонів євро за кар'єру

Правда спаринг вийшов не надто рівноцінний, адже його суперник був значно меншим за нього.

Варто нагадати, що Володимир Кличко вже не вперше проводить тренування у Кончі-Заспі. Спорт24 писав, що у березні 2019 року стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення в ринг. Згодом з'явилася інформація, що Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень (80 мільйонів доларів). Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки як професіонал, які можуть відбутися у 2019 році. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі. Два з трьох суперників – Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Поки український боксер не прийняв пропозицію.

Читайте також: Чому Володимир Кличко не вийде в ринг у 2019 році

У 2017 році Володимир Кличко завершив кар’єру боксера: чим він займається зараз?Після завершення професійної кар'єри боксера він почав викладати у швейцарському університеті Санкт-Галлена. Володимир розробив і веде курс під назвою CAS Change&Innovation Management.



У 2018 році Володимир представив свою книгу під назвою "Управління викликами", в якій розповідається про те, як досягти поставлених цілей.