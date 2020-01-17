Володимир Кличко розповів, чому не став бійцем UFC

Легендарний український боксер Володимир Кличко розповів, що міг би спробувати свої сили у змішаних єдиноборствах. Володимир переконаний, що бути бійцем MMA складніше, аніж боксером.

Водночас Кличко розповів, що не став би бійцем UFC через проблеми зі спиною.

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Ви повинні бути розвинені у всьому, бути борцем і боксером. Раунди – довші. І це набагато складніше, ніж бокс. Важко залишатися успішним в UFC, ще важче – утримувати титул, тому що спорт дуже конкурентоспроможний. Я відчуваю велику повагу до спортсменів, а коли я бачу, як виступають жінки, відчуваючи ще більшу повагу.



Можливо, я міг би спробувати себе в UFC. Я б не став борцем через деяких проблем зі здоров'ям – спина і так далі, тому я не зміг би боротися протягом тривалого часу, хоча займався дзюдо, коли був молодим,

– цитує Володимира Business Insider.

Що таке UFC? Це міжнародна спортивна організація, що влаштовує та проводить бої змішаного стилю, а також проводить змагання за світову першість у змішаних бойових мистецтвах.