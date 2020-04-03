Володимир Кличко розповів, що допомагає йому справитися з карантином

Легендарний український боксер Володимир Кличко зараз перебуває на карантині за межами України. Але й там прославлений боксер не забуває дотримуватися режиму.

До слова Коли вам говорять залишитися вдома – це означає залишатися вдома, – Володимир Кличко українцям

Про те, що йому допомагає в цей час, Володимир Кличко розповів в пості в Instagram.

"Ваше життя також перетворилася на рутину? Я намагаюся змінити якомога більше звичок, щоб вони працювали й вдома. Для мене особливо важливі графік харчування і перерви на перекус, використовуючи закуски, фрукти та здорове харчування. Це рутина, за яку я тримаюся, поки перебуваю вдома. Це допомагає мені запобігти психічним та фізичним проблемам та продовжувати рухатися вперед", – написав Володимир Кличко.

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