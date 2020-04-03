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Володимир Кличко розповів, що допомагає йому справитися з карантином

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Володимир Кличко / instagram.com/klitschko

Легендарний український боксер Володимир Кличко зараз перебуває на карантині за межами України. Але й там прославлений боксер не забуває дотримуватися режиму.

До слова Коли вам говорять залишитися вдома – це означає залишатися вдома, – Володимир Кличко українцям

Про те, що йому допомагає в цей час, Володимир Кличко розповів в пості в Instagram.

"Ваше життя також перетворилася на рутину? Я намагаюся змінити якомога більше звичок, щоб вони працювали й вдома. Для мене особливо важливі графік харчування і перерви на перекус, використовуючи закуски, фрукти та здорове харчування. Це рутина, за яку я тримаюся, поки перебуваю вдома. Це допомагає мені запобігти психічним та фізичним проблемам та продовжувати рухатися вперед", – написав Володимир Кличко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do you also live by routines? I stick to mine as much as possible or I modify them in order to make them also work at home. For me, especially fixed meals and consciously planned breaks with snacks like fruits or a healthy @wyllit.food bar are routines I hold on to while #stayhome times. They help me to prevent mental and physical downs and to keep going. #wyllitfood #wyllit #routines #stayhome #homeoffice #healthysnacks #willpower Habt ihr auch Routinen? Ich halte so gut wie möglich an meinen fest oder passe sie so an, dass sie auch zuhause funktionieren. Für mich sind feste Mahlzeiten und bewusst eingeplante Snackpausen mit Obst oder gesundem @wyllit.food Riegel deshalb eine Routine, die ich mir gerade jetzt beibehalte. So beuge ich mentale und körperliche Downs vor, bleibe bei der Sache.

Допис, поширений Wladimir Klitschko (@klitschko)

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Здоров'я Новини Спорту Володимир Кличко Спорт Бокс
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