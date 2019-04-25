Володимир Кличко вслід за братом може спробувати себе в політиці

Легендарний український боксер Володимир Кличко не став заперечувати того, що може спробувати себе в політиці.

Його брат і мер Києва Віталій заявив, що підтримає будь-яке рішення. Про це легендарні брати розповіли програмі "Нємцова. Інтерв'ю".

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Я думав, ви у мене запитаєте, чи планую я повернутися в спорт. Це більш цікава тема. Я відповідаю на це питання: ніколи не кажи "ніколи",

– сказав Володимир.

Я підтримаю брата в будь-якому його вирішенні, яким би воно не було. Це його доля. Це його рішення,

– зазначив Віталій.

Раніше Віталій Кличко відреагував на перемогу Володимира Зеленського на виборах Президента України.

Спорт 24 писав, що у березні 2019 року стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення на ринг.

Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки в якості професіонала, які можуть відбутися в 2019 році – в травні, вересні та грудні. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі.

Згодом з'явилася інформація, що Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень. Стрімінгова компанія DAZN зробила найкращу пропозиціюукраїнцю. Тепер на кону 80 мільйонів доларів.

Володимир Кличко поки не дав відповіді на пропозицію DAZN.

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