Володимир Кличко тренується щодня і перебуває в хорошій формі, – Віталій зробив чергову заяву

Легендарний український боксер Віталій Кличко знову прокоментував чутки про повернення його брата в бокс. Віталій назвав головну умову для повернення Володимира в бокс.

Раніше Кличко-старший заявив, що підтримає будь-яке рішення брата. Він переконаний, що гроші – це не головний аспект можливого повернення його брата в ринг.

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Чи повернеться Володимир в бокс? Краще це питання поставити йому, він зможе на нього чітко відповісти. Зараз багато спекуляцій на цю тему. Спочатку називалася сума в 40 мільйонів доларів, потім у 80, зараз, чуємо про 120 мільйонів. Гроші – це дуже важливо, але повинна бути мотивація, щоб Володимир прийшов в ринг і сказав: "Я хочу ще раз спробувати свої сили й знову показати, що я чемпіон і той бій, що я програв Джошуа, був помилкою. Але я хочу показати, що я сильніший, ніж Джошуа". Мій брат зараз тренується щодня і перебуває в хорошій формі,

– сказав Віталій Кличко в ефірі програми "Великий бокс".

Спорт 24 писав, що у березні 2019 року стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення в ринг. Згодом з'явилася інформація, що Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень. Стрімінгова компанія DAZN зробила найкращу пропозицію українцю.

Тепер на кону 80 мільйонів доларів. Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки як професіонал, які можуть відбутися у 2019 році – в травні, вересні та грудні. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі.

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