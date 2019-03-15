Володимир Кличко відновлює форму зі своїм колишнім тренером: фото
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 КО), схоже, дійсно може відновити кар'єру.
Спорт 24 писав, що 42-річний екс-спортсмен знаходиться в Києві, де проводить свої заняття для того, щоб набрати форму.
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В мережі з'явилось фото, на якому один з легендарних братів перебуває з одним зі своїх колишніх коучів Сергієм Городничевим на Олімпійській базі в Конча-Заспі, де боксер, який раніше завершив кар'єру, провів тренування.
Раніше стрімінгова платформа DAZN запропонувала Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення на ринг.
Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки в якості професіонала, які можуть відбутися в 2019 році – в травні, вересні та грудні. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі.
Також Спорт 24 повідомляв, що Володимир Кличко претендує на звання найкращого боксера десятиліття за версією видання Sporting News.