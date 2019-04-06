Володимир Кличко вперше прокоментував своє повернення на ринг

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Володимир Кличко
Володимир Кличко / Фото з відкритих джерел

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Володимир Кличко прокоментував чутки про своє повернення на професійний ринг.

Хоча легенда українського боксу їх не підтвердив, він також не поспішає спростовувати часті згадки камбеку в пресі.

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Поки моє становище залишається колишнім. Завжди будуть чутки, які, звичайно, мені лестять. Якщо фанати дійсно бажають знову побачити мене в рингу, це здорово. Ніколи не говори ніколи,
– цитує Володимира портал t-online.de з посиланням на SID.

Спорт 24 писав, що у березні 2019 року стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення на ринг.

Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки в якості професіонала, які можуть відбутися в 2019 році – в травні, вересні та грудні. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі.

Згодом з'явилася інформація, що Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень. Стрімінгова компанія DAZN зробила найкращу пропозицію українцю. Тепер на кону 80 мільйонів доларів.

Володимир Кличко поки не дав відповіді на пропозицію DAZN.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Володимир Кличко
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