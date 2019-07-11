Володимир Кличко заробив 150 мільйонів євро за кар'єру

Видатний український боксер Володимир Кличко заробив за свою кар'єру близько 150 мільйонів євро. Окрім гонорарів за бої, в це число включені рекламні контракти українця за час його професійної боксерської кар'єри.

Підрахунок заробітку Володимира Кличка зробило видання Sport Arena.

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Володимир Кличко дебютував на професійному рингу 16 листопада 1996 року, а свій останній бій провів 29 квітня 2017 року. Українець провів 69 поєдинки, здобув 64 перемоги (53 нокаутом). П'ять разів українець програвав.

Як розповідав менеджер Султана Ібрагімова Борис Грінберг, за об'єднавчий бій Кличко – Ібрагімов американський телеканал НВО заплатив 7,2 мільйона доларів, які були поділені між командами боксерів навпіл.

Також були продані 15 тисяч квитків (поєдинок відбувся в Нью-Йорку на знаменитій арені Медісон Сквер Гарден). Паралельно команда Володимира реалізовувала телеправа на бій в Європі – наприклад, німецькомовний RTL, який здійснює трансляцію в Німеччині, Австрії, Швейцарії та Люксембург.

За інформацією Sport Arena, канал заплатив за ці права мільйон євро. З урахуванням вдало проданого брендингу рингу гонорар Володимира за цей поєдинок склав 9 мільйонів доларів.

10 мільйонів, але вже євро, Володимир заробив у своєму передостанньому бою з британцем Тайсоном Ф'юрі. Такі значні збори забезпечила трансляція у форматі pay-per-view поєдинку в Англії, де британці змушені були платити по 17 фунтів за можливість побачити бій на платформі Sky Sports Box Office. Тільки завдяки продажу цих прав було вторговано 17 мільйонів фунтів стерлінгів.

Схожа історія була і з боєм проти Девіда Хея 2 липня 2011 року. Перемога над британцем дала можливість братам Кличкам зібрати всі найбільш значущі чемпіонські пояси в одній родині, а трансляція в форматі pay-per-view до Великобританії ввійшла в п'ятірку кращих з продажу в історії Sky Sports. Володимиру перемога над Хеєм принесла 12,5 мільйона євро.

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На другому місці в рейтингу найбільш грошових боїв українця 2 поєдинок з Олександром Повєткіним. Російська сторона так хотіла провести цей бій в Москві, що виграла торги з абсолютно неринковою пропозицією у 23 мільйони доларів. Згідно з регламентом WBA, це сума була поділена в пропорціях 75х25 на користь українця, і гонорар Володимира за цей бій склав 17,5 мільйонів доларів.

Найбільше українець заробив за останній бій з британцем Ентоні Джошуа на переповненому 90-тисячному "Вемблі" 29 квітня 2017 року. На туманному Альбіоні побачити трансляцію поєдинку можна було за 24,95 фунта стерлінгів, і ця ціна не збентежила 1,4 мільйона британців.

Такі продажі стали рекордними в більш, аніж півстолітній історії платних трансляцій Sky Sports (перша платна трансляція з професійного боксу на британському телеканалі була організована у 1966 році, коли на футбольній арені лондонського "Арсеналу" свій поєдинок з місцевим боксером Генрі Купером проводив легендарний Мохаммед Алі). Гонорар Володимира за цей поєдинок склав 20 мільйонів євро.