Володимир Кличко жорстко відповів президенту Федерації боксу України

Легенда світового боксу, ексчемпіон світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO та IBO Володимир Кличко прокоментував ініціативу президента Федерації боксу України (ФБУ) Володимира Продивуса ліквідувати "професійний бокс" як окремий вид спорту та видалити його з Реєстру визнаних видів спорту в Україні

Спорт в цілому та бокс зокрема зіграли одну з ключових ролей у моєму житті. Сила волі та духу, дисципліна та відповідальність – усі ці необхідні для кожної людини риси мені надав саме спорт. Згадуючи свій шлях, від першого тренування до чемпіонських боїв, можу с упевненістю сказати: бокс – це важка праця. В першу чергу над собою.

Але якщо у любительському спорті разом із тобою ціла команда, яка піклується про все, а тренер – як старший брат, чи батько, то у професійному – ти за все відповідаєш сам. За вибір наставника, за місце та час проведення тренувального збору, за підбір екіпірування чи спаринг-партнерів. Ти – стаєш справжнім ковалем свого спортивного щастя. І якщо любительський бокс навчив мене дисципліні, то професійний – відповідальності. Причому – в найширшому значенні цього слова: відповідальності за свої вчинки та рішення, відповідальності перед командою та людьми, з якими ти працюєш. А ще він дав зрозуміти, коли ти впевнений у правильності обраного шляху, маєш прямувати до своєї мети, долаючи всі перешкоди та виклики.

Професійний бокс в Україні мав різні часи, але ніколи за його майже 30-річну історію ні в кого не було сумнівів у правильності обраного шляху. Свідчення тому – рівень турнірів, плеяда чемпіонів та тисячі дітлахів у секціях, яких надихнули успіхи українських боксерів-професіоналів на світових рингах. А ще – великий авторитет у світі та повага до нашої держави, приклад чому проведення у Києві Конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC). Завдяки зусиллям сотень ентузіастів, український професійний бокс досяг світового визнання.

Яку альтернативу ФБУ і конкретно Продивус дають спорту?! З урахуванням того що АІБА (Міжнародна асоціація боксу) виключена з програми Олімпійських Ігор!

Я за розвиток, синергію, але не заборону спорту, який дає можливість спортсменам прославляти Україну, популяризувати наш гімн і прапор, Ви, пане Продивус, можете таке зробити? Ви хочете позбавити нас, українців, такої можливості ?! Хочете забрати перспективу в житті та самореалізацію у дівчат та хлопців ?! Щоб таке не трапилося – порвіть вашу заяву і спустіть її в воду разом з вашими думками про це!