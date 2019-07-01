Володимир Кличко знову прокоментував своє повернення у бокс

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко вкотре спростував численні чутки про повернення в ринг. Володимир заявив, що непохитний у своєму рішенні закінчити кар'єру боксера.

Кличко переконує, що наразі сконцентрований на іншій кар'єрі. Йдеться про отримання докторського ступеня і викладання.

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Я непохитний у своєму рішенні закінчити з боксом і перемкнутися на іншу сферу. Я ніколи не вигравав так багато, як коли програв Джошуа. У мене багато перемог, але те, що я дізнався після бою на "Вемблі", важливіше будь-якого успіху.



Раніше я думав, що невдача – це не мій шлях. Сьогодні я знаю, що жагуча поразка – це шлях розвитку. Мій фокус змістився на іншу кар'єру. Сьогодні мої поля битви відрізняються,

– сказав Кличко в коментарі The Sun.

Спорт24 писав, що у березні 2019 року стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення в ринг. Згодом з'явилася інформація, що Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень (80 мільйонів доларів).

Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки як професіонал, які можуть відбутися у 2019 році. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі. Два з трьох суперників – Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

У квітні Кличко вперше прокоментував чутки про своє повернення. Колишній чемпіон світу сказав, що йому приємно, що фанати хочуть бачити його в ринзі. Однак повернення поки не в його планах.