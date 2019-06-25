Володимира Кличка разом із сім'єю врятували з яхти, яка палала: відео

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Володимир Кличко
Володимир Кличко / twitter.com

Відомий український екс-боксер Володимир Кличко разом зі своєю сім'єю потрапив у неприємну пригоду. Володимир вирішив на яхті відправитися з Ібіци в Майорку (Іспанія), але по дорозі його судно запалало.

Як повідомляє Bild, пожежа почалася в машинному відділенні яхти, через що українцеві довелося викликати рятувальний загін поряд з пожежниками.

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Пізніше інформацію видання підтвердив і сам Кличко, опублікувавши у Twitter відео яхти, на якій посеред ночі працюють пожежники.

Володимир повідомив, що з ним та його родиною все в порядку.

Обережніше з бажаннями: доля сприйняла моє бажання про більший адреналін занадто буквально. Не варто переживати: ми всі в порядку,
– написав Володимир в соціальній мережі.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту
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