Володимиру Кличку повернули всі пояси, які він втратив у бою з Ф'юрі

Колишньому чемпіонові світу в суперважкій вазі Володимиру Кличку повернули всі чемпіонські пояси, які він втратив в програному бою Тайсону Ф'юрі в листопаді 2015 року.

Пояси з поєдинку Ф'юрі – Кличко спочатку дісталися британцеві, але пізніше всі три боксерські федерації замовили йому нові. Про це повідомляє Mixsport.

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Вже з 1 червня чемпіонські пояси за версіями WBA Super, WBO і IBF з'являться в музеї братів Кличко, якому в цей день виповниться 6 років з дня відкриття.

Що відомо про бій Ф'юрі – Кличко

У 2015 році Ф'юрі переміг Володимира Кличка рішенням суддів та відібрав усі чемпіонські титули українця. Реванш між боксерами так і не відбувся.

Кличко в останньому поєдинку на професійному ринзі програв Ентоні Джошуа.

Натомість Ф'юрі після скандалу з допінгом повернувся у бокс та став чемпіоном світу за версією WBC.

Ф'юрі – Кличко відеоогляд бою