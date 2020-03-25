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Володимиру Кличку – 44: найкращі нокаути боксера

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Володимир Кличко відправив у нокаут Курбата Пулєва / Getty Images

25 березня 2020 року виповнюється 44 роки українському боксеру Володимиру Кличку.

Про його професійну кар'єру можна писати чимало. Тут і олімпійське золото Атланти-1996, і п'ять різних чемпіонських титулів (WBO, IBF, IBO, The Ring та WBA). Не було лише титулу WBC, але ним в той час володів його старший брат Віталій.

До слова Володимир Кличко показав, як проводить карантин: відео

Але Володимиру Кличку належать декілька світових рекордів в боксі:

  • за свою кар'єру переміг 23 бійців за титул чемпіона світу у важкій вазі, що являється найкращим показником в історії боксу
  • йому належить рекорд загальної тривалості володіння титулом чемпіона світу у важкій вазі (4 382 днів – загалом 12 років),
  • рекорд в кількості перемог в боях за титул об'єднаного чемпіона та найдовшої серії захистів об'єднаного титулу. 

Та найкраще про боксера говорять його виступи в ринзі. І тут Володимиру теж є чим похвалитися – 69 боїв, в яких здобув 64 перемоги (54 з них – достроково). Він 23 рази перемагав, відправляючи суперника в нокаут. Тож пропонуємо пригадати найкращі нокаути в історії Доктора Сталевий Молот.

Відео найкращих нокаутів Володимира Кличка

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Володимир Кличко Новини Спорту Спорт Бокс
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