Володимиру Кличку – 43: історія успіху легенди світового боксу

Володимир Кличко 25 березня святкує своє 43-річчя. Легендарний боксер вже завершив кар'єру професійного спортсмена, однак, чутки про його повернення у великий спорт ніяк не стихають. Спорт 24 підготував цікавий матеріал про біографію "Доктора Сталевий молот".

Біографія Володимира Кличка

Кличко-молодший народився 25 березня 1976 року в казахстанському місті Семипалатинськ, де на той момент проходив черговий етап служби його батько Володимир Кличко-старшого. Батько був військовослужбовцем, дослужився до звання генерал-майора Військово-повітряних сил. Мама Надія працювала вчителькою початкових класів.

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Володимир Кличко разом з батьками

Через кілька років сім'я перебралася в Україну, де глава сімейства став працювати військовим аташе посольства України. У Києві у Володимира прокинувся інтерес до боксу, і вже в 14 років він потрапив до Броварського училища олімпійського резерву.



Володимир Кличко разом з братом Віталієм у дитинстві

Перші кроки у спорті

Володимир почав займатися боксом у 13 років. За короткий час досяг значних успіхів: вже в 17 років завоював звання чемпіона Європи серед юніорів, п'ять разів ставав чемпіоном України, в 1995 році в Італії отримав золоту медаль на I Всесвітніх іграх військовослужбовців, а в 1996 році став срібним призером чемпіонату Європи. Володимир Кличко завоював золоту медаль у суперважкій вазі на Олімпійських іграх 1996 року в Атланті. Ця перемога на батьківщині була відзначена орденом "За мужність".



Олімпійський чемпіон Володимир Кличко // Getty Images

У біографії Володимира Кличка було завойовано безліч високих спортивних титулів. Серед них звання інтерконтинентального чемпіона за версією WBC (1998, 2000 роки), за версією WBА (1999-2000, 2003 года), за версією WBО (2000-2003 роки). Володимир є чемпіоном Європи (1999 рік), чемпіоном світу за версією IBF / IBO (2006 рік).

Професійна кар'єра

Професійний дебют Володимира відбувся 16 листопада 1996 року, в один день з профдебютом його старшого брата Віталія. У німецькому місті Гамбург Володимир нокаутував Фабіана Месу в першому раунді зустрічі. З цього дня і по 2004 рік Володимир та Віталій були бійцями німецької промоутерської компанії Universum Box-Promotions під керуванням Клауса-Пітера Коля.

Дивіться відео першого професійного бою у кар'єрі Володимира Кличка



Шістнадцять наступних поєдинків Володимир закінчив нокаутом у свою користь. Винятком був лише Карлос Монро. У першому поєдинку американця дискваліфікувала за удар головою. Через рік Кличко-молодший переміг Монро технічним нокаутом.

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У жовтні 2000 року Володимир став чемпіоном світу за версією WBO, перемігши американця Кріса Бірда. Примітно, що Берд незадовго до цього побив Віталія Кличка. Так що Володя зміг помститися за старшого брата.



Володимир Кличко здолав Кріса Бірад // Фото: boxingnewsonlin

Пізніше він захистив свій титул в бою з американцем Реєм Мерсер. А ось ще один спортсмен з США Леймон Брюстер зміг здолати Кличка-молодшого, хоча це вдалося йому з великими труднощами. Навіть завдавши сильних ударів українцю, він не зміг звалити Володимира з ніг: Кличко звалився на ринг і відключився вже після гонгу, проявивши характер і сильну волю. До речі, в матчі-реванші Брюстер програвав настільки явно, що після 6- раунду сам відмовився продовжувати матч.

Датою народження великого чемпіона Володимира Кличка варто вважати 24 вересня 2005 року. Саме тоді 29-річний українець зійшовся в бою за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO з могутнім 25-річним ніґерійцем Семюелом Пітером. Сем тричі відправляв Володимира Кличка в нокдаун. У якусь мить здавалося, що то буде продовження попередніх жахіть. Але Кличко оговтався і в другій половині бою перебоксував суперника так відверто, що перевагу Володимирові судді віддали одностайно.

У подальшій кар'єрі Володимир Кличко зустрічався з найсильнішими боксерами світу. Противниками Кличко ставали Девід Хей, Жан-Марк Мормек, Руслан Чагаєв, Олександр Повєткін та інші. Всіх цих знаменитих спортсменів Володимир перемагав або нокаутом, або технічним рішенням суддів.

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У листопаді 2015 року Кличко провів поєдинок з британцем Тайсоном Ф'юрі. Англійський боксер повністю віддав ініціативу Володимиру, ведучи гру "другим номером", по суті, весь час захищаючись. Але, як не дивно, така тактика принесла плоди: судді порахували, що Володимир Кличко не здолав Ф'юрі, і віддали перемогу за очками британському боксеру. Кумедно, але гонорар переможця виявився в три рази менше, ніж гонорар Кличка-молодшого.



Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі

Десять років без поразок, чемпіонські пояси усіх версій, крім однієї. І поразка від Тайсона Ф’юрі. Після неї, власне, вартувало іти. Але після стількох років суцільних перемог змиритися з поразкою важко. Тому й у 2017 році виник бій з Ентоні Джошуа, якому Володимир поступився.

Найкращі нокаути у кар'єрі Володимира Кличка: дивіться відео



Останній бій Володимира Кличка став одним з найкращих в його кар'єрі. Кар’єрі, у яку вмістилося 69 боїв, і лише п’ять були програшними. На матч-реванш Володимир не зважився.

3 серпня 2017 року Володимир Кличко оголосив про завершення спортивної кар'єри.

Особисте життя

Офіційно Володимир Кличко був одружений двічі. Першою дружиною боксера стала українська фотомодель Олександра Авізова. Після розлучення у нього були романтичні стосунки з моделлю Оленою Гербер і німецької співачкою і актрисою Івонною Каттерфельд.

Також у Володимира були стосунки з актрисою Хайден Пеннетьєрі. Вперше стосунки пара зав’язала ще в 2009-му, однак через півтора року Хайден в одному зі своїх інтерв’ю повідомила, що більше її з боксером-чемпіоном не поєднує нічого. Однак навесні 2013-го Кличко і Пеннетьєрі знову були разом.

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Весілля вони планували на 14 грудня 2013-го, але плани підкоригувала Революція Гідності. Під час протистоянь в центрі української столиці, куди Володимир приїздив з Хайден, закохані повідомили, що одружаться після того, як Майдан переможе. Невдовзі ж, 9 грудня 2014 року, у подружжя народилася донька, яку назвали Кайя Євдокія.



Володимир Кличко з Хайден Пеннетьєрі та донькою

Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі вирішили скасувати свої заручини ще у серпні 2018 року. Наразі нічого про їхні стосунки невідомо.

Що з Володимиром Кличком після завершення карєри?

Після завершення професійної кар'єри боксера Володимир Кличко почав викладати в швейцарському університеті Санкт-Галлена. Володимир розробив і веде курс під назвою CAS Change & Innovation Management.



Володимир Кличко викладає в університеті

У 2018 році український боксер представив свою книгу під назвою "Управління викликами", в якій розповідається про те, як досягти поставлених цілей.

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Володимир Кличко весь вільний час присвячує чотирирічній доньці, зовсім недавно вони їздили відпочивати на Барбадос.



Володимир Кличко з донькою

У свої вже 43 роки Володимир Кличко перебуває в хорошій фізичній формі, секрет українського чемпіона простий: тренування і активне дозвілля. Наш боксер грає в гольф, катається на дошці для серфінгу, підкорює пустелі на квадрациклах.



Володимир Кличко на відпочинку

Володимир і його старший брат Віталій 15 років тому організували всеукраїнський благодійний фонд "Klitschko Foundation", який займається популяризацією спорту та здорового способу життя в Україні.

Повернення Володимира Кличка в бокс?

У березні 2018 року стрімінгова платформа DAZN запропонувала Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення на ринг.

Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки в якості професіонала, які можуть відбутися в 2019 році – в травні, вересні та грудні. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі.

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Перший поєдинок планується провести в Німеччині проти суперника з топ-10 світового рейтингу. Другий і третій – це реванші проти британців Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі, з якими Кличко повинен буде битися в Лондоні на стадіоні Уемблі.

На тлі чуток в мережі почали з'являтися фотографії з тренувань українського боксера. На одному з фото Володимир перебуває з одним зі своїх колишніх тренерів Сергієм Городничевим на Олімпійській базі в Конча-Заспі.

Згодом з'явилася інформація, що Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень. Стрімінгова компанія DAZN зробила найкращу пропозицію українцю. Тепер на кону 80 мільйонів доларів.

Володимир Кличко поки не дав відповіді на пропозицію DAZN.

Володимир Кличко повертається на ринг: дивіться відео

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