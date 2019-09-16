Вольові перемоги "Шахтаря" та "Карпат", "Динамо" програє "Десні": головні підсумки 7-го туру УПЛ

Сьомий тур УПЛ подарував вболівальникам футболу чимало яскравих емоцій. Він відбувся після матчу збірної, тож багато команди підійшли до цієї зустрічі з "домашніми заготовками" та вразили суперників. Тут і "Зоря", яка вела у рахунку проти "Шахтаря", і "Десна", яка вперше перемогла "Динамо". А також ще чимало інших новин - в огляді Спорт24.

Шахтар та Зоря: головна драма туру

"Шахтар" та "Зоря" розіграли справжню драму (а місцями і комедію) з інтригою до останньої хвилини. Матч у Харкові тримав інтригу до кінця, змінював радість на сум та навпаки у вболівальників в обох команд, та подарував незабутню розв'язку.

0:2 від "Зорі", 3:2 від "Шахтаря", 3:3 за три хвилини до кінця і 4:3 за хвилину після цього. Неймовірний матч, воля до перемоги у "Шахтаря" та намагання "Зорі" зіграти у відкритий футбол з сильнішим суперником.

Все про цей матч: "Шахтар" у неймовірній грі з сімома голами здолав "Зорю", Тайсон зазнав моторошної травми

Святкування туру

Перший гол у цьому матчі забив Юрченко. Футболіст по незвичному відсвяткував взяття воріт – "викуреною" сигаретою.

Дивіться відео голу та святкування Юрченка

Ляп Пятова та захисту "Шахтаря"

Другий гол у матчі – це повний провал захисної лінії "Шахтаря". Пятов невдало віддав, Матвієнко невдало прийняв, Ісмаілі не встежив за своїм протеже.

Дивіться відео голу Кочергіна після помилки Пятова

Жахлива травма Тайсона

З негативної сторони цей матч відзначився травмою лідера "гірників" Тайсона. Він невдало впав, вдарився головою об коліно Ісмаілі та отримав струс мозку. Поле він покинув за допомогою медиків.

Це не надто приємна звістка для "Шахтаря" перед матчем проти "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів.

До слова: Участь Тайсона у матчі з "Манчестер Сіті" – під питанням, – лікар "Шахтаря"

Зіркове повернення туру (та й всього чемпіонату)

Коноплянка зіграв перший матч в УПЛ. Після чотирьох років закордоном Євген повернувся в Україну. Та ще й як. Саме він віддав пас на Мораеса, який забив четвертий гол своєї команди та приніс перемогу "Шахтарю".

Дивіться відео пасу Коноплянки на Мораеса та переможний гол "Шахтаря"

"Динамо" котиться на дно

Шість матчів без перемог. Ще як на виїзді 3 серпня перемогли "Львів". Змінили тренера, мали час на підготовку через перерву на матчі збірної. Але "Динамо" і це не помогло. "Десна" перемогла у Києві. Перша перемога чернігівської команди над "Динамо". І заслужене друге місце у турнірній таблиці. "Динамо" лише шосте (але ще має матч у запасі).

А от і відео, де "Динамо" вперше програло "Десні" й продовжило безвиграшну серію до шести матчів

Незарахований гол туру

Єдине, за що "Динамо" може дорікнути в цьому матчі, що суддя не зарахував гол після удару де Пени. При цьому що на матчі тестували систему VAR. Однак жоден повтор з трансляції так і не показав на 100%, що м'яч повністю перетнув лінію. Тому нарікань тут теж бути не може.



Момент з ударом де Пени

Банер туру

На матчі проти "Десни" фанати "Динамо" вивісили банер, який присвячений поплічнику почесного президента київського клубу Григорія Суркіса Віктору Медведчуку. На ньому написано "АДвоКАТ", натякаючи на участь Медведчука у судовому процесі над Василем Стусом саме як адвоката. При цьому що він повністю підтримав обвинувачення. Саме в ув'язненні Стус і помер.



Банер з Медведчуком на матчі "Динамо" / фото: Tribuna.com

Варто відзначити, що у фільмі "Заборонений" увійшла сцена з Медведчуком, але його ім'я не використовується через його позов.

Дивіться офіційний трейлер фільму "Заборонений"

Перервана серія туру

"Десна" невдало стартувала у чемпіонаті, програвши у першому матчі "Львову". Переможний гол "містяни" забили на 85-й хвилині. Після цього "сіверяни" не пропускали у п'яти матчах поспіль (три перемоги та дві нічиї). Аж поки Бєсєдін на 49-й хвилині не забив у ворота Паста, перервавши цю серію, яка склала понад 500 хвилин.

Виправдання туру

"Дуже неприємний відрізок часу – як для мене, так і для команди. У трьох іграх ми втратили дуже багато очок. Якщо в перших двох іграх ми можемо казати, що відбувалося моє знайомство з командою, то в цій грі кілька помилок перекреслили величезний обсяг роботи, який було виконано останнім часом. Були продемонстровані високі швидкості, було організовано достатньо конструктивних атак, але в моментах, які ми створювали, чогось не вистачало – десь майстерності, десь завершального удару. Напевно, це все від невпевненості, адже після низки невдалих ігор втрачається віра в себе. Потрібно футболістам повернути її, адже вони вміють грати у футбол. Але на цьому етапі щось заважає", – так заявив після матчу головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко.



Олексій Михайличенко та Вадим Євтушок на чолі "Динамо"/ фото: ФК "Динамо"

Гол туру

"Динамо" пропускало красиво. Особливо другий гол. Якщо гол Кочергіна у ворота "Шахтаря" – це дещо випадковість, то тут – майстерність. Бойко дуже довго не знаходив кому вкинути м'яч. І обрав невдалий вибір – Миколенка. В того м'яч відібрали, швидка атака, Калітвінцев прострілює, і Філіппов елегантно п'ятою переправляє м'яч за лінію воріт. Цей гол і приніс перемогу.

Дивіться відео голу Філіппова у ворота "Динамо"

Герой туру

Владислав Калітвінцев. Вихованець "Динамо" так і не знайшов собі місце у київському клубі. Цього разу він опинився у "Десні". І показав "Динамо" на їх же полі, що вони втратили. До честі гравця, забитий гол у ворота киян не святкував.



Владислав Калітвінцев у матчі проти "Динамо" забив гол та віддав результативний пас / фото: ФК "Динамо"

"Карпати" переривають невдалу серію вдома вольовою перемогою

Ще одна вольова перемога – у "Карпат". Команда до цього не перемагала вдома з 18 травня 2019 року. Після цього п'ять матчів команда грала внічию чи програвала. І була близька до того, щоб продовжити серію.



"Карпати" перемогли "Ворсклу" / фото: Євген Кравс

На "біло-зелене" дербі проти "Ворскли" "Карпати" вивів новий тренер Роман Санжар. Він вніс чимало змін у гру команди, але на початку не всі настанови тренера вдавалися. Тож "Карпати" пропустили першими. Але у другому таймі команда зібралася та не просто відігралася, але й виграла цей матч. Варто відзначити, що допомогло команді призначення пенальті у ворота "Ворскли". Хоча згодом суддя не дав ще один 11-метровий удар за ще одну гру рукою суперника.

Це варто побачити: "Карпати" здобули вольову перемогу над "Ворсклою" у дебютному матчі Санжара

Подяка туру

Призначення Санжара у Львові сприйняли неоднозначно. Не всім фанатам сподобалося, що звільнили попереднього наставника Олександра Чижевського. Тож коли команда програвала, на стадіоні кричали "Чижевський! Чижевський!". Однак сам Санжар після матчу вирішив подякувати своєму попереднику.

Зазначу, що ця перемога – заслуга не лише нашого тренерського штабу і футболістів. Вважаю, що цей позитивний результат став можливим і завдяки роботі попередніх тренерів, адже саме вони готували команду до сезону. Вважаю, що це наша спільна перемога,

– заявив тренер "Карпат".

"Олександрія" знову третя

"Бронзова" "Олександрія" теж невдало стартувала у чемпіонаті з двох поразок. Це викликало побоювання через участь команди у Лізі Європи. Побоювання нікуди не ділися (зважаючи на рівень суперників), але гра команди дещо виправилася. Чотири перемоги у п'яти матчах – і "Олександрія" знову не третьому місці. Цього разу підопічні Шарана перемогли вдома "Дніпро-1".

Всі голи у матчі, де "Олександрія" впевнено перемогла "Дніпро-1"



"Олександрія" вдома перемогла "Дніпро-1" / фото: ФК "Олександрія"

Дежавю туру

У матчі "Олександрія" – "Дніпро-1" та "Карпати" – "Ворскла" було забито сході голи. Після прострілу з флангу невдала зупинка гравцем м'яча (Лопироньок та Назарина), і удар в дотик від суперника (Довгий та Баєнко). От тільки "Карпати" після цього відігралися, а "Дніпро-1" – ні.

Дивіться відео голу Довгого у ворота "Дніпро-1"

Дивіться відео голу Баєнка у ворота "Карпат"

"Олімпік" відштовхується від дна

Вісенте Гомес працював у тренерському штабі Хацкевича у "Динамо". Він був одним із тих, хто міг очолити киян після його виставки. Але замість нього призначили Михайличенка, а Гомес пішов у "Олімпік". І команда у першому ж матчі під його керівництвом показала цікавий футбол, який приніс їй результат. "Олімпік" на виїзді зіграв внічию з "Маріуполем". І якщо б не вдала гра у воротах Худжамова, то гості могли б і перемогу звідти вивести. Голкіпер не лише рятував піл час атак, але й відбив удар з пенальті.

Більше про це: Вісенте Гомес дебютував на чолі "Олімпіка" яскравою нічиєю з "Маріуполем"

"Колос" перемагає завдяки голу сина тренера

Закривати тур випало матчу між "Колосом" та "Львовом". Гра теж порадувала чималою кількістю моментів. Але було забито лише один гол. Його автором став Денис Костишин – син головного тренера Руслана Костишина. Півзахисник не вперше відзначається за "Колос" у цьому сезоні. Але його гол у матчі "Зорі" не допоміг уникнути поразки. А тут приніс перемогу.

Як це було: "Колос" на останніх хвилинах матчу вирвав перемогу у "Львова"



Руслан Костишин приносить перемогу "Колосу" / фото: ФК "Колос"

Дебюти туру

На цей тур одразу три команди виводили нові тренери. Це Роман Санжар в "Карпат", Вісенте Гомес в "Олімпіка" та Володимир Мазяр у "Львова", І кожен з них здобув різний результат – перемога, нічия та поразка.

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Результати матчів

Олександрія – Дніпро-1 2:0

Голи: Довгий, 54, Сітало, 77

Шахтар – Зоря 4:3

Голи: Тайсон, 42, Марлос, 54, Мораес, 60, Мораес, 89 – Юрченко, 10, Кочергін, 35, Лєднєв, 85

Карпати – Ворскла 2:1

Голи: Понде, 70 (пен), Мартінс, 80 – Баєнко, 41

Маріуполь – Олімпік 1:1

Голи: Кірюханцев, 42 – Імері, 58

Незабитий пенальті: Політило, 62 (Олімпік)

Динамо – Десна 1:2

Голи: Бєсєдін, 49 – Калітвінцев, 41, Філіппов, 58

Колос – Львів 1:0

Гол: Костишин, 87

Турнірна таблиця