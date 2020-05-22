"Вони там у стелю плювали?": ексфутболіст збірної України жорстко проїхався по гравцях "Динамо"

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко шокований новиною про те, що п'ять гравців київського "Динамо" опинилися в лазареті після виходу з карантину.

Футболісти та тренерський штаб "біло-синіх" не надто серйозно підійшли до індивідуальних занять під час двомісячної паузи. Цю версію у своєму Twitter висунув Євген Левченко.

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"П'ять травмованих в "Динамо"?! Або хлопці на карантині клеїли дурня або тренерський штаб не розрахував з навантаженнями. Які ідеї?" – написав Левченко.

Пять травмированных в Динамо?! Либо ребята на карантине дурака валяли, либо, тренерский штаб с нагрузками не рассчитал. Какие идеи?‍♂️ — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) May 21, 2020

Що відомо про травми футболістів "Динамо"?

У київському "Динамо" різко зросла кількість травмованих футболістів. Клуб відновив командні тренування після виходу з карантину.

Пошкодження різного ступеня отримали п'ятеро гравців "Динамо". Відомо прізвища трьох травмованих футболістів. Усі вони гравці основного складу.

Повідомляється, що в Миколи Шапаренка м'язова травма. У Микити Бурди запалення меніска. У жовтні футболіст був прооперований після травми у матчі з "Ворсклою".

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