"Вони там у стелю плювали?": ексфутболіст збірної України жорстко проїхався по гравцях "Динамо"
Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко шокований новиною про те, що п'ять гравців київського "Динамо" опинилися в лазареті після виходу з карантину.
Футболісти та тренерський штаб "біло-синіх" не надто серйозно підійшли до індивідуальних занять під час двомісячної паузи. Цю версію у своєму Twitter висунув Євген Левченко.
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"П'ять травмованих в "Динамо"?! Або хлопці на карантині клеїли дурня або тренерський штаб не розрахував з навантаженнями. Які ідеї?" – написав Левченко.
Що відомо про травми футболістів "Динамо"?
У київському "Динамо" різко зросла кількість травмованих футболістів. Клуб відновив командні тренування після виходу з карантину.
Пошкодження різного ступеня отримали п'ятеро гравців "Динамо". Відомо прізвища трьох травмованих футболістів. Усі вони гравці основного складу.
Повідомляється, що в Миколи Шапаренка м'язова травма. У Микити Бурди запалення меніска. У жовтні футболіст був прооперований після травми у матчі з "Ворсклою".
Віктор Циганков розтягнув м'яз і повернеться тільки в середині червня.
- "Динамо" чи не першим Україні відновило тренування. Футболісти займаються у загальній групі з 12 травня.
- Відновлення матчів чемпіонату України заплановане на 30 травня. "Динамо" також бере учать у Кубку України.