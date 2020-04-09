Вони не винні, що наші царі чогось не поділили, – Усик про відносини з росіянами
Непереможний український боксер Олександр Усик розповів, як війна на сході України та анексія Криму вплинули на його відносини з росіянами. Усик дав інтерв'ю колишній депутатці "Партії регіонів" Олені Бондаренко.
Усик заявив, що продовжує підтримувати зв'язок з багатьма друзями з Росії. На думку 33-річно боксера, вони не винні в тому, що сталося.
Читайте також Усик відповів на запитання "чий Крим" в інтерв'ю ексрегіоналці Бондаренко
У мене дуже багато знайомих, друзів є в Росії. Я з ними продовжую спілкуватися. Вони не винні в тому, що сталося. У тому, що наші царі, які нагорі, чогось не поділили. Або ще хтось. Президенти між собою кожен день розмовляють, спілкуються про ту чи іншу ситуацію. А ми один одного хаємо, обзиваємо,
– заявив Усик.
Також Усик прокоментував те, що деякі вболівальники обзивають його через політичну позицію.
"Слухайте, я стільки за цей час почув про те, що я "сєпар", "ватник", "малорос". Стільки назв, що, мені здається, можна навіть пісню під це придумати. Людям не подобається те, що я не відповідаю їхнім очікуванням. Вони чогось чекають. А ви не сподівайтеся на людей, на людей не можна сподіватися, потрібно сподіватися на Бога", – заявив Олександр.
До речі Усик відповів на образливий коментар: Ти боягуз, який ніколи при зустрічі такого не скаже
Усик переконаний, що через деякий час все зміниться на краще.
"А то, що відбувається – це просто "жестянка". Пройде якась велика кількість часу, а, дай Боже, щоб пройшло мало, і ми будемо про це згадувати і говорити: "Як ми могли допустити, що таке взагалі сталося?" А таке буде.
Насправді, якщо ми чекаємо якоїсь допомоги ззовні, то це дуже погано. Ми повинні всередині себе самі собі допомогти, не заганяти один одного. Сусіда не бити, не обзивати його", – резюмував боксер.
Дивіться відео інтерв'ю Усика
Що відомо про Олену Бондаренко? Колишня членкиня "Партії регіонів", журналістка, народний депутат України 5-го, 6-го та 7-го скликань. Відома своїми скандальними висловлюваннями про відносини України і Росії та війну на Донбасі.
Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Читайте також
-
Низький уклін і вдячність: Усик закликав поважати роботу лікарівсьогодні , 15:18
-
Фергюсон – Гейджі: з'явився гарячий проморолик бою – відеосьогодні , 13:37
-
Тоні Фергюсон – Джастін Гейджі: прогноз букмекерів на бій UFC 249сьогодні , 12:44
-
Я переможу Ломаченка, він уникає сильних суперників: зухвалий Гарсіа про майбутній бійсьогодні , 14:55
-
Менеджеркою хокейного клубу "Берн" стала одна із найкрасивіших хокеїсток світусьогодні , 13:57
-
Український футболіст зімітував струс мозку заради переходу у київське "Динамо"сьогодні , 16:21