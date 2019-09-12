Вони сидять у запасі й психологічно ламаються: Петраков розповів про долю чемпіонів світу U-20

Тренер Олександр Петраков, який зі збірною України U-20 влітку виграв чемпіонат світу, поділився думкою щодо перспектив молодих гравців. Він заявив, що радив молодим гравцям піти в інші клуби.

Петраков зізнався, що переживає за гравців, які залишилися у своїх клубах, але не отримують ігрової практики.

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Я не маю права втручатися у клубні справи, але дуже переживаю за долю Дениса Попова, Георгія Цітаішвілі й Валерія Бондаря. Я їм радив, не роздумуючи, йти в оренди,

– сказав Петраков.

Олександр Петраков переконує, що молодим футболістам важлива ігрова практика, адже вони можуть психологічно надломитися.

Це клубні питання. На їх місці я б пішов за прикладом Булеци й Супряги. У провідних світових клубах якщо молодий футболіст у цю ж мить не потрапляє в основний склад, він не потрібен для ротації, його тут же кудись віддають. А у нас подібне чомусь не прийнято. Радує, що хоч Булеца із Супрягою пішли в "Дніпро-1", а молоді гравці "Шахтаря" вирушили в оренду в "Маріуполь" і Юхим Конопля в "Десну".



Я думаю, якби Валерій Бондар пішов у клуб на кшталт "Ворскли" або Денис Попов у "Дніпро-1", вони тут же заграли б в основі. Це потенційні гравці національної збірної, але вони два місяці сидять у запасі без ігрової практики й психологічно ламаються. Дай боже, щоб зовсім не надламалися. Я не засуджую клубних тренерів, у них свої завдання – перемагати в кожній грі. Але потрібно шукати вихід з положення,

– резюмував Петраков.

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Зазначимо, що четверо гравців зі збірної України – Андрій Лунін ("Вальядолід"), Сергій Булеца (СК "Дніпро-1"), Юхим Конопля ("Десна") і Валерій Бондар ("Шахтар") названі ФІФА потенційними зірками світового футболу.