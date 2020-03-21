Вони як можуть прославляють, інколи хають Україну, – відомий тенісист про Усика і Ломаченка

Перша ракетка України Сергій Стаховський поділився думкою про українських боксерів Олександра Усика, Василя Ломаченка та Олександра Гвоздика. Стаховський заявив, що більше не дивиться бої українців.

У серпні 2019 року Стаховський гостро відреагував на інтерв’ю Гвоздика. Останній неоднозначно прокоментував війну між Росією та Україною.

На думку боксера, війна – це засіб наживи та бізнес. За його словами, війну влаштували компанії, що виробляють техніку, заробляють на військовій техніці.

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Стаховський свою думку щодо Гвоздика не змінив.

А як інакше? Чудак, якщо в тебе такі погляди, то Росія з радістю тебе забере. Або ДНР. Бери паспорт і давай. Ти ж вважаєш Україну настільки некоректною країною,

– заявив Стаховський в інтерв'ю Tribuna.com.

За словами Сергія, усі троє боксерів прославляють Україну та водночас хають.

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"Це круті боксери. Вони, як можуть, прославляють, інколи хають Україну. Це спортсмени, які мають право на свою думку. Моє право, як українця і людини, яка народилася в Києві, не підтримувати таких боксерів", – сказав Стаховський.

Він додав, що вже декілька років не дивиться бої українців.

"Востаннє Ломаченка дивився 3 чи 4 роки тому. В соцмережах був підписаний на кожного з них, але вже ні".

Що відомо про Стаховського?Перша ракетка України та лідер збірної України з тенісу. 34-річний киянин посідає 167 місце у рейтингу ATP. Переможець п'яти турнірів ATP Tour (4) та Challengers (1).

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