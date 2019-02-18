Ворог для своєї команди – захисник "Фейєноорда" встановив унікальне антидосягнення: відео
Гравець нідерландського футбольного клубу "Фейєноорд" Свен ван Бек встановив історичне антидосягнення за свій клуб. Захисник за 106 матчів шість разів забивав гол у власні ворота.
У чемпіонаті Нідерландів ще жоден гравець не відзначався таким "досягненням".
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24-річний ван Бек перевершив антирекорд Марілью, який наприкінці 90-х забив 5 автоголів у 144 матчах.
Рекордний шостий гол оборонець забив у матчі 22 туру чемпіонату Нідерландів проти "Гронінгена". Саме завдяки цьому м'ячу господарі поля виграли 1:0.
Що цікаво, найбільше голів від ван Бека пропустив воротар роттердамців Кеннет Вермер – 5 м'ячів.
Джерело: 24 Канал
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