Ворог для своєї команди – захисник "Фейєноорда" встановив унікальне антидосягнення: відео

Гравець нідерландського футбольного клубу "Фейєноорд" Свен ван Бек встановив історичне антидосягнення за свій клуб. Захисник за 106 матчів шість разів забивав гол у власні ворота.

У чемпіонаті Нідерландів ще жоден гравець не відзначався таким "досягненням".

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24-річний ван Бек перевершив антирекорд Марілью, який наприкінці 90-х забив 5 автоголів у 144 матчах.

Рекордний шостий гол оборонець забив у матчі 22 туру чемпіонату Нідерландів проти "Гронінгена". Саме завдяки цьому м'ячу господарі поля виграли 1:0.

Що цікаво, найбільше голів від ван Бека пропустив воротар роттердамців Кеннет Вермер – 5 м'ячів.

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