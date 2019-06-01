Воронін пригадав гол у ворота "Тоттенхему" і побажав "Ліверпулю" удачі в фіналі ЛЧ: відео

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Андрій Воронін
Андрій Воронін / Фото з відкритих джерел

Екс-нападник збірної України та "Ліверпуля" Андрій Воронін побажав своїй колишній команді удачі в фіналі Ліги чемпіонів і нагадав уболівальникам, як він забивав у ворота "Тоттенхема".

Нагадаємо, що Воронін виступав за "Ліверпуль" з 2007-го по 2009 рік.

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Велика честь для мене, що я виступав у футболці великого клубу "Ліверпуль". Хочу побажати "червоним" перемоги сьогодні. Приємно згадати, що два голи за "Ліверпуль" я забив саме у ворота "Тоттенхема". За кого ви сьогодні?
– написав Андрій Воронін.

Всього в кар'єрі Воронін провів 4 матчі проти "Тоттенхема" – 1 в складі "Байєра" і 3 в складі "Ліверпуля". При цьому, в футболці мерсисайдців українець встиг забити "шпорами" два м'ячі, тоді як всього за цей клуб відзначився 6 голами в 40 матчах.

Фінал Ліги чемпіонів сезону 2018/19 між "Тоттенхемом" і "Ліверпулем" відбудеться у суботу, 1 червня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. Відео голів та огляд матчу читайте на сайті Спорт 24.

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Теги: Новини Спорту Футбол Спорт ФК Ліверпуль Ліга чемпіонів Тоттенхем Тоттенхем – Ліверпуль
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