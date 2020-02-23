Воронін забив у фіналі кубку в Росії, який закінчився скандальним суддівством на користь росіян

У Росії відбувся Кубок легенд, участь у якому прийняв і українець Андрій Воронін. Він зіграв за "збірну зірок". І відзначився забитим голом у фіналі.

Кубок легенд – мініфутбольний турнір, де виступають зірки футболу, які старше 35 років. До 2014 року участь в ньому приймала і збірна України, але після анексії Криму та початку війни на Донбасі наша команда відмовилася від участі.

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Однак у 2020 році українець на турнірі таки був. Андрій Воронін зіграв за збірну світових зірок. Його партнерами стали італієць Марко Матерацці, нідерландець Рафаель ван дер Варт, хорвати Івіца Оліч та Стіпе Плетікоса, ізраїльтянин Йоссі Бенаюн, норвежець Йон Арне Ріїсе, французи Ібрагім Ба та Вільям Галлас, фін Ярі Літманен, аргентинець Савіола, ірландець Дем'єн Дафф

У фіналі збірна зірок грала проти Росії. А сам матч закінчився скандалом. Все через суддівство. За рахунку 4:4 в "зірок" вилучили одразу двох гравців – Бенаюна та Ріїсе. Все через розмови з арбітром, який був з Росії. Команда виявилася не згідна з таким рішенням і відмовилася продовжувати гру. Організаторам вдалося їх вмовити, а вилучення Рїісе було замінено на жовту картку.

У другому таймі Воронін забив, вивівши світову збірну вперед. Однак згодом рахунок став 5:5, та Оліч таки забив шостий гол своєї команди. Саме за рахунку 6:5 пролунала сирена про кінець зустрічі. Однак російські футболісти її проігнорували та забили гол. Його і вирішили зарахувати арбітри, спричинивши ще один скандал. Після цього збірна зірок почала оскаржувати це рішення. І після довгих суперечок команді таки була присуджена перемога.