Воротар "Динамо" Бойко отримав розкішний подарунок від футболіста "МанСіті": фото 16:16, - Читать новость на русском Денис Бойко / ФК "Динамо" Голкіпер "Динамо" Денис Бойко отримав подарунок від свого колеги з "Манчестер Сіті" Едерсона. На фото видно воротарський светр з автографом бразильця. Подарунком голкіпер киян похизувався у сторіс Instagram. Дивіться також Поверніть Реброва: ексзбірник відкрив секрет успіху для "Динамо" "Мучас грасіас", – подякував Бойко іспанською мовою. Що відомо про кар'єру Дениса Бойка Вихованець київського "Динамо", в школу "динамівців" потрапив в шестирічному віці. У 2005 році почав грати на професіональному рівні в "Динамо-3" і "Динамо-2". Дебютував у "Динамо-3" 17 вересня 2005 року в матчі "Факел" (Івано-Франківськ) – "Динамо-3" – 4:1.

Другу половину сезону 2007/08 провів в оренді в київському ЦСКА.

Влітку 2009 року перейшов в оренду до новачка Прем'єр-ліги київської "Оболоні". У Прем'єр-лізі дебютував 19 липня 2009 року в матчі проти харківського "Металіста" (0:2). Вже на початку 2010 року дію орендного договору було припинено і гравець повернувся до "Динамо". 9 травня у матчі останнього туру з запорізьким "Металургом" дебютував за основний склад "Динамо".

Влітку 2011 року перейшов в оренду до криворізького "Кривбаса", де протягом всього сезону був основним гравцем команди.

Перед початком сезону 2012/13 повернувся в київський клуб і майже відразу підписав новий п'ятирічний контракт з "Динамо".

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