Воротар "Герти" курйозно закинув м'яч у свої ворота в матчі з "Лейпцигом": відео

У середу, 27 травня, завершився 28 тур чемпіонату Німеччини з футболу. РБ "Лейпциг", який намагається втрутитися у чемпіонську гонку, несподівано втратив очки в матчі з "Гертою".

РБ Лейпциг – Герта 2:2

Голи: Клостерман, 24, Шик, 68 – Груіч, 9, Пйонтек, 82 (п)

Вилучення: Хальстенберг, 63

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Рахунок у матчі вже на 9-й хвилині відкрили гості з Берліну, пише 24 канал. Після подачі у штрафний майданчик вдало на випередження зіграв Груіч.

"Бики" відплатити "Герті" тією ж монетою. Після навісу з кутового вдало головою зіграв Клостерман – 1:1.

У другому таймі "Лейпцигу" вдалося вийти вперед. На 68-й хвилині Шик пробив з-за меж штрафного. Здавалося, що воротар "Герти" Ярштайн парирував удар.

Але несподівано для всіх голкіпер берлінців закинув м'яч у свої ворота – 2:1.

Наприкінці матчу "Герта" вирвала нічию. Пйонтек впевнено реалізував пенальті і встановив підсумковий результат – 2:2.

За 6 турів до завершення сезону "Лейпциг" програє "Баварії" 9 очок і навряд чи втрутиться у чемпіонську гонку. "Герта" впевнено утримує 10-у позицію.

РБ Лейпциг – Герта відеоогляд матчу

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