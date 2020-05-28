Воротар "Герти" курйозно закинув м'яч у свої ворота в матчі з "Лейпцигом": відео
У середу, 27 травня, завершився 28 тур чемпіонату Німеччини з футболу. РБ "Лейпциг", який намагається втрутитися у чемпіонську гонку, несподівано втратив очки в матчі з "Гертою".
РБ Лейпциг – Герта 2:2
Голи: Клостерман, 24, Шик, 68 – Груіч, 9, Пйонтек, 82 (п)
Вилучення: Хальстенберг, 63
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Рахунок у матчі вже на 9-й хвилині відкрили гості з Берліну, пише 24 канал. Після подачі у штрафний майданчик вдало на випередження зіграв Груіч.
"Бики" відплатити "Герті" тією ж монетою. Після навісу з кутового вдало головою зіграв Клостерман – 1:1.
У другому таймі "Лейпцигу" вдалося вийти вперед. На 68-й хвилині Шик пробив з-за меж штрафного. Здавалося, що воротар "Герти" Ярштайн парирував удар.
Але несподівано для всіх голкіпер берлінців закинув м'яч у свої ворота – 2:1.
Наприкінці матчу "Герта" вирвала нічию. Пйонтек впевнено реалізував пенальті і встановив підсумковий результат – 2:2.
За 6 турів до завершення сезону "Лейпциг" програє "Баварії" 9 очок і навряд чи втрутиться у чемпіонську гонку. "Герта" впевнено утримує 10-у позицію.
РБ Лейпциг – Герта відеоогляд матчу