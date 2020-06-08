"Олександрія" зазнала розгромної поразки від "Динамо" в рамках 25 туру УПЛ. Фінальний свисток арбітра зафіксував рахунок 1:5.

У матчі з "Динамо" Юрій Паньків виграв 15-ту пенальтійну дуель в чемпіонатах України, ставши 4 воротарем, який досяг цієї межі. 8 разів він зберігав свої ворота в недоторканності в рядах "Олександрії", 4 – донецького "Металурга" і 3 – "Арсеналу", повідомляє Sport.ua.

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Відео відбитого пенальті Паньківа

Рекорд Юрія Паньківа по пенальті

Всього в українських чемпіонатах у ворота 35-річного українця призначили 36 пенальті.

Якщо брати тільки УПЛ, то Паньків відбив 13 пенальті, чим повторив рекорд Ігоря Шуховцева і Андрія Глущенка.

Влітку і восени минулого року Юрій Паньків викликався в збірну України. Правда, дебютувати в головній команді країни воротареві поки не довелось.