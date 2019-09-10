Воротар Андрій Лунін отримав орден перед матчем збірної України проти Нігерії

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Андрій Лунін отримав нагороду
Андрій Лунін отримав нагороду / УАФ

Збірна України у понеділок, 9 вересня, провела відкрите тренування на "Дніпро арена". На нього прийшло понад 7 тисяч глядачів. Не обійшлося і без приємних привітань.

Перед початком заняття президент УАФ Андрій Павелко вручив орден "За заслуги" III ступеня чемпіону світу серед 20-річних Андрію Луніну.

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Лунін лише зараз отримав орден, оскільки під час нагородження всієї команди в Києві Андрій був у заокеанському турі з мадридським "Реалом". При цьому що гравці також отримали звання "Майстрів спорту України міжнародного класу".

Нагадаємо, 15 червня 2019 року збірна України U-20 перемогла на чемпіонаті світу. Лунін зіграв у всіх матчах, окрім одного. Його визнали кращим голкіпером турніру.

Варто ознайомитися: Яку премію отримали гравці збірної України U-20, які стали чемпіонами світу: названа сума

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Україна – Нігерія Андрій Лунін Чемпіонат світу U-20
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