Воротар Андрій Лунін отримав орден перед матчем збірної України проти Нігерії
Збірна України у понеділок, 9 вересня, провела відкрите тренування на "Дніпро арена". На нього прийшло понад 7 тисяч глядачів. Не обійшлося і без приємних привітань.
Перед початком заняття президент УАФ Андрій Павелко вручив орден "За заслуги" III ступеня чемпіону світу серед 20-річних Андрію Луніну.
Читайте також: Готовий зіграти проти нігерійців, якщо довірять місце у складі, – Лунін
Лунін лише зараз отримав орден, оскільки під час нагородження всієї команди в Києві Андрій був у заокеанському турі з мадридським "Реалом". При цьому що гравці також отримали звання "Майстрів спорту України міжнародного класу".
Нагадаємо, 15 червня 2019 року збірна України U-20 перемогла на чемпіонаті світу. Лунін зіграв у всіх матчах, окрім одного. Його визнали кращим голкіпером турніру.
Варто ознайомитися: Яку премію отримали гравці збірної України U-20, які стали чемпіонами світу: названа сума