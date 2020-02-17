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Воротар англійського клубу допоміг супернику забити курйозний гол: відео

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Воротар англійського клубу допоміг супернику забити курйозний гол / ctfc.com

У другій лізі Англії у матчі між клубами "Челтнем" та "Лейтон Орієнт" стався курйозний гол. Гра відбулася у суботу, 15-го лютого.

23-річний голкіпер "Челтнема" Оуен Еванс допоміг супернику відзначитися голом. Еванс невдало вибив м'яч, потрапивши у Конора Вілкінсона.

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Таким чином рахунок у матчі між "Челтнемом" та "Лейтон Орієнт" був відкритий.

Відео курйозного голу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cheltenham goalkeeper Owen Evans gifted Leyton Orient the opening goal in their League Two game! ‍♂️

Допис, поширений Sky Sports (@skysports)

Попри курйозний гол партнери Еванса не здалися. "Челтнем" вирвав перемогу з рахунком 2:1.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол
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