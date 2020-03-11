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Воротар "Динамо" безкоштовно перейшов у "Карпати"

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Володимир Маханьков / ФК "Карпати"

Львівські "Карпати" оголосили про підписання угоди з воротарем Володимиром Маханьковим.

Володимир Маханьков – вихованець київського "Динамо". Все життя провів в структурі столичного клубу, де виступав за команди U-19 та U-21. Після цього був заявлений за головну команду "Динамо", але не зіграв жодного матчу за основу.

До слова Два найближчі тури УПЛ офіційно відбудуться без глядачів – серед них матч "Динамо" та "Шахтаря"

В березні 2020 року Маханьков покинув "Динамо". 11 березня він підписав контракт з "Карпатами".

"Перейшов до відомого клубу в Україні, команди з гучним іменем та історією. Буду працювати для того, щоб допомогти "левам" залишитись в УПЛ. З багатьма хлопцями знайомий ще за виступами у молодіжних збірних. З Єгором Назариною разом виросли в Академії київського "Динамо", Олексія Хахльова також добре знаю", – розповів гравець після підписання угоди.

На скільки підписана угода не зазначається.

  • Варто відзначити, що Маханьков став третім воротарем "Карпат". В команді перебуває орендований у "Шахтаря" Олег Кудрик, а також Антон Каніболоцький, з яким підписали угоду лише взимку 2020 року. При цьому контракт з останнім діє лише до кінця сезону.
  • Натомість "Карпати" віддали в оренду в першоліговий "Агробізнес" власного вихованця Андрія Артима. 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Трансфери ФК Карпати Новини Спорту Спорт Футбол
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