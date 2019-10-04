Воротар "Динамо" Бойко травмувався перед грою з "Лугано" та може пропустити місяць

Воротар київського "Динамо" Денис Бойко травмувався на передматчевому тренуванні перед грою з "Лугано" у Лізі Європи.

Бойко був у стартовому складі "Динамо" на матч проти "Лугано". Але зі стартових хвилин вийшов Бущан. Як згодом пояснив ситуацію головний тренер команди Олексій Михайличенко, Бойко під час передматчевої розминки підвернув гомілковий суглоб. Відтак команді довелося терміново робити заміну воротаря в стартовому складі.

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Бойко після матчу пересувається накульгуючи. У футболіста сильне розтягнення зв'язок гомілкового суглоба, а також підозра на розрив однієї зі зв'язок. Уже в Києві буде проведено поглиблене обстеження. Якщо найгірші побоювання підтвердяться, воротар "Динамо" може пропустити близько місяця.