Воротар "Динамо" потрапив у збірну тижня в Лізі Європи
Голкіпер київського "Динамо" Денис Бойко після матчу проти "Олімпіакоса" у Лізі Європи, потрапив у збірну тижня.
Завдяки вдалій грі проти грецької команди, Бойко був визнаний найкращим воротарем матчів-відповідей 1/16 фіналу Ліги Європи.
Читайте також: Соль вивів "Динамо" в 1/8 фіналу Ліги Європи
Також у збірній тижня три гравці "Арсеналу" та два футболісти "Зальцбурга", та по одному футболісту представлені "Севілья", "Зеніт", "Динамо" (Загреб), "Челсі" та "Славія".
"Динамо" в 1/8 фіналу Ліги Європи зіграє проти "Челсі". Перший матч відбудеться у Лондоні 7 березня. матч-відповідь у Києві 14 березня.
Джерело: 24 Канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі