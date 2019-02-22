Воротар "Динамо" потрапив у збірну тижня в Лізі Європи

Голкіпер київського "Динамо" Денис Бойко після матчу проти "Олімпіакоса" у Лізі Європи, потрапив у збірну тижня.

Завдяки вдалій грі проти грецької команди, Бойко був визнаний найкращим воротарем матчів-відповідей 1/16 фіналу Ліги Європи.

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Також у збірній тижня три гравці "Арсеналу" та два футболісти "Зальцбурга", та по одному футболісту представлені "Севілья", "Зеніт", "Динамо" (Загреб), "Челсі" та "Славія".

The FedEx Performance Zone stats are tallied and this week’s #UEL star players are all about making the impossible, possible. https://t.co/s3p2Tj6ZBj pic.twitter.com/Dv4ED861hS — FedEx Europe (@FedExEurope) 22 лютого 2019 р.

"Динамо" в 1/8 фіналу Ліги Європи зіграє проти "Челсі". Перший матч відбудеться у Лондоні 7 березня. матч-відповідь у Києві 14 березня.