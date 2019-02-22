Воротар "Динамо" потрапив у збірну тижня в Лізі Європи

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Денис Бойко у матчі проти "Олімпіакоса"
Денис Бойко у матчі проти "Олімпіакоса" / ФК "Динамо"

Голкіпер київського "Динамо" Денис Бойко після матчу проти "Олімпіакоса" у Лізі Європи, потрапив у збірну тижня.

Завдяки вдалій грі проти грецької команди, Бойко був визнаний найкращим воротарем матчів-відповідей 1/16 фіналу Ліги Європи.

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Також у збірній тижня три гравці "Арсеналу" та два футболісти "Зальцбурга", та по одному футболісту представлені "Севілья", "Зеніт", "Динамо" (Загреб), "Челсі" та "Славія".

"Динамо" в 1/8 фіналу Ліги Європи зіграє проти "Челсі". Перший матч відбудеться у Лондоні 7 березня. матч-відповідь у Києві 14 березня.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
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