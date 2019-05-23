Воротар "Динамо" відлупцював по сідницях гравця "Шахтаря" прямо під час матчу: відео

1167 Читать новость на русском
Денис Бойко
Денис Бойко / Ю. Юрьєв

Під час центрального матчу 30-го туру УПЛ між "Шахтарем" і "Динамо" стався курйозний епізод – голкіпер киян Денис Бойко відлупцював нападника "Шахтаря" Тете.

За рахунку 1:1 вже у компенсований час хавбек гірників Тете міг оформити дубль та вирвати перемогу для своєї команди у матчі. Та бразилець пробив неточно і м’яч попав у штангу.

Читайте огляд матчу: "Шахтар" і "Динамо" у матчі з двома вилученнями зіграли в результативну нічию: відео

Після промаху голкіпер киян Денис Бойко вирішив жартівливо відшльопати бразильця по сідницях просто на полі.

У соціальних одразу охрестили такий вчинок Бойка, як посвяту бразильця Тете в чемпіонаті української Прем’єр-ліги.

Спорт 24 писав, що після матчу "Шахтаря" з "Динамо" в Харкові відбулася церемонія нагородження "гірників" у зв'язку з перемогою в чемпіонаті України. Футболісти, тренерський штаб, менеджмент і персонал отримали золоті медалі чемпіонів України.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Яка небезпека кадрових призначень Зеленського?
сьогодні
7730
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо УПЛ Шахтар
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чарівна Світоліна попозувала на фоні Ейфелевої вежі: фото
22 травня 21:57 Чарівна Світоліна попозувала на фоні Ейфелевої вежі: фото
2402
"Боруссія" Д оформила ще один гучний трансфер гравця збірної Німеччини: фото
22 травня 19:20 "Боруссія" Д оформила ще один гучний трансфер гравця збірної Німеччини: фото
400
"Львів" у більшості не зумів дотиснути "Зорю": відео
22 травня 18:52 "Львів" у більшості не зумів дотиснути "Зорю": відео
473
Хачеріді разом із сексуальною дружиною відпочиває на Мальдівах: фото
22 травня 13:15 Хачеріді разом із сексуальною дружиною відпочиває на Мальдівах: фото
4865
Росія зіграє з США, Канада – зі Швейцарією: визначилися учасники 1/4 фіналу ЧС з хокею
22 травня 11:20 Росія зіграє з США, Канада – зі Швейцарією: визначилися учасники 1/4 фіналу ЧС з хокею
573
Новини
Більше новин
Залиште відгук