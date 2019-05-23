Воротар "Динамо" відлупцював по сідницях гравця "Шахтаря" прямо під час матчу: відео

Під час центрального матчу 30-го туру УПЛ між "Шахтарем" і "Динамо" стався курйозний епізод – голкіпер киян Денис Бойко відлупцював нападника "Шахтаря" Тете.

За рахунку 1:1 вже у компенсований час хавбек гірників Тете міг оформити дубль та вирвати перемогу для своєї команди у матчі. Та бразилець пробив неточно і м’яч попав у штангу.

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Після промаху голкіпер киян Денис Бойко вирішив жартівливо відшльопати бразильця по сідницях просто на полі.

У соціальних одразу охрестили такий вчинок Бойка, як посвяту бразильця Тете в чемпіонаті української Прем’єр-ліги.

Спорт 24 писав, що після матчу "Шахтаря" з "Динамо" в Харкові відбулася церемонія нагородження "гірників" у зв'язку з перемогою в чемпіонаті України. Футболісти, тренерський штаб, менеджмент і персонал отримали золоті медалі чемпіонів України.

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