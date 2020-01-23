Воротар "Динамо" зізнався, у кого найсильніший удар у команді

Голкіпер київського "Динамо" Руслан Нещерет розповів про підготовку команди на тренувальних зборах.

Нещерет розповів офіційному сайту "Динамо", у кого з партнерів по команді найсильніший удар.

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У кого з гравців найсильніший удар? Напевно, у Андрієвського. Просто неймовірної сили удар, до того ж точний. Кручені удари полюбляє Попов, а от Буяльський намагається підсікати м’яча над воротарем. Але ми його вже добре вивчили, тому вже набагато рідше дозволяємо йому забивати у такий спосіб,

– сказав воротар.

Як відомо, 15 січня перша команда "Динамо" прибула на збір до Туреччини і вже приступила до роботи.

Тренерський штаб "Динамо" на збір взяв з собою 29 гравців.