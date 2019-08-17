Воротар "Ліверпуля" пропустив курйозний гол, віддавши пас на суперника: відео
Воротар "Ліверпуля" Адріан, який приєднався до англійців влітку, пропустив курйозний гол. Іспанський голкіпер дозволив гравцю "Саутгемптона" засмутити себе в матчі 2-го туру чемпіонату Англії.
"Ліверпуль" у гостях перемагав "Саутгемптон" з рахунком 2:0, але Адріан вирішив вигадати проблеми для партнерів.
Читайте також: "Манчестер Сіті" на останніх секундах вирвав перемогу в "Тоттенхема", але арбітр скасував гол
Господарі забили єдиний гол на 83-й хвилині зустрічі після невдалого виносу м'яча воротарем Адріаном.
Голкіпер "мерсисайдців" невдало вибив м'яч з лінії воротарської зони, потрапивши у форварда "Саутгемптона" Денні Інгза, який переправив м'яч у ворота.
До завершення матчу "Ліверпуль" все ж відстояв перевагу в один м'яч і здобув другу поспіль перемогу.
Участь Адріана у цьому поєдинку була під питанням. Воротар став героєм для "Ліверпуля" у матчі за Суперкубок УЄФА. Іспанець здійснив декілька порятунків у матчі проти "Челсі" й відбив вирішальний удар у серії пенальті.
Однак він отримав курйозну травму під час святкування перемоги. Вболівальник, який вибіг на поле, послизнувся і вдарив Адріана по щиколотці. Як виявилося, Адріан уникнув травми.
Вибір редакції
-
"Манчестер Сіті" на останніх секундах вирвав перемогу в "Тоттенхема", але арбітр скасував голсьогодні , 21:26
-
"Десна" й "Колос" не змогли виявити сильнішого в Чернігові: відеосьогодні , 18:54
-
"Ворскла" та "Дніпро-1" зіграли в результативну нічию в Полтаві, Кравченко був вилучений (відео)сьогодні , 15:54