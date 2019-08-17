Воротар "Ліверпуля" пропустив курйозний гол, віддавши пас на суперника: відео

Воротар "Ліверпуля" Адріан, який приєднався до англійців влітку, пропустив курйозний гол. Іспанський голкіпер дозволив гравцю "Саутгемптона" засмутити себе в матчі 2-го туру чемпіонату Англії.

"Ліверпуль" у гостях перемагав "Саутгемптон" з рахунком 2:0, але Адріан вирішив вигадати проблеми для партнерів.

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Господарі забили єдиний гол на 83-й хвилині зустрічі після невдалого виносу м'яча воротарем Адріаном.

Голкіпер "мерсисайдців" невдало вибив м'яч з лінії воротарської зони, потрапивши у форварда "Саутгемптона" Денні Інгза, який переправив м'яч у ворота.

До завершення матчу "Ліверпуль" все ж відстояв перевагу в один м'яч і здобув другу поспіль перемогу.

Участь Адріана у цьому поєдинку була під питанням. Воротар став героєм для "Ліверпуля" у матчі за Суперкубок УЄФА. Іспанець здійснив декілька порятунків у матчі проти "Челсі" й відбив вирішальний удар у серії пенальті.

Однак він отримав курйозну травму під час святкування перемоги. Вболівальник, який вибіг на поле, послизнувся і вдарив Адріана по щиколотці. Як виявилося, Адріан уникнув травми.