Воротар "Манчестер Юнайтед" дискваліфікований на шість матчів за укус суперника – фото

У матчі 36-го туру англійської Ліги 1 зустрілись "Бертон" та "Пітерборо", перший тайм запам'ятався цікавим епізодом. Орендований у МЮ воротар Кіран О'Хара вкусив свого суперника.

На 44-й хвилині "Пітерборо" виконував кутовий удар. Один із гравців команди знаходився поруч із воротарем, останній вкусив суперника за плече.

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Момент епізоду

Як повідомляє Sky Sports, після розгляду цього епізоду було прийнято рішення дискваліфікувати 23-річного футболіста на шість матчів. Також Кірана О'Хара покарали грошовим штрафом у розмірі 2,5 тисячі фунтів.

Після матчу футболіст не визнав свою провину, а клуб став на сторону голкіпера, заявивши, що спробує опротестувати дане рішення.

Додамо, що матч завершився із рахунком – 1:1.

Нагадаємо, що подібними витівками раніше славився форвард Барселони Луїс Суарес. Уругваєць вісім разів відзначався такими укусами суперників. Останніми двома стали Браніслав Іванович та Джорджо К'єлліні. Інші шість випадків футбольна влада Уругваю не розголошувала, бо не хотіли, щоб це відбилося на репутації форварда.