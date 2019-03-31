Воротар "Мілана" пропустив курйозний гол на першій хвилині: відео

62 Читать новость на русском
Джанлуїджі Доннарумма
Джанлуїджі Доннарумма / twitter.com/Acmilanind

Воротар "Мілана" Джанлуїджі Доннарумма пропустив курйозний гол на першій хвилині матчу чемпіонату Італії.

20-річний голкіпер допустився божевільної помилки в поєдинку із "Сампдорією".

Читайте також: Воротар пропустив курйозний гол, пробиваючи штрафний з центра поля: відео

Помилкою стража воріт "россонері" скористався француз Грегуар Дефрель.

Найгірше для Доннарумми те, що гол став вирішальним у матчі й приніс перемогу гостям.

Наразі "Мілан" утримує четверте місце в турнірній таблиці Серії А, "Сампдорія" – 8-а.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Як голосують кандидати у президенти України та політична еліта держави
сьогодні
10108
Теги: Спорт Футбол ФК Мілан
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Воротар "Мілана" пропустив курйозний гол на першій хвилині: відео
сьогодні 13:54 Воротар "Мілана" пропустив курйозний гол на першій хвилині: відео
53
Гонщики Формули-1 спровокували курйозну аварію: відео
сьогодні 12:00 Гонщики Формули-1 спровокували курйозну аварію: відео
361
Гвоздик – Нгумбу: відео бою
сьогодні 07:37 Гвоздик – Нгумбу: відео бою
3848
Голуб завадив футболісту подати кутовий у чемпіонаті Німеччини: кумедні фото
30 березня 20:24 Голуб завадив футболісту подати кутовий у чемпіонаті Німеччини: кумедні фото
3054
Івано-франківський "Ураган" вперше у своїй історії виграв Кубок України з футзалу
30 березня 17:50 Івано-франківський "Ураган" вперше у своїй історії виграв Кубок України з футзалу
374
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук