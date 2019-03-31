Воротар "Мілана" пропустив курйозний гол на першій хвилині: відео
Воротар "Мілана" Джанлуїджі Доннарумма пропустив курйозний гол на першій хвилині матчу чемпіонату Італії.
20-річний голкіпер допустився божевільної помилки в поєдинку із "Сампдорією".
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Помилкою стража воріт "россонері" скористався француз Грегуар Дефрель.
Найгірше для Доннарумми те, що гол став вирішальним у матчі й приніс перемогу гостям.
Наразі "Мілан" утримує четверте місце в турнірній таблиці Серії А, "Сампдорія" – 8-а.
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