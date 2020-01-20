Воротар МЮ потрапив у моторошну ДТП та розбив авто вартістю 200 тисяч євро: фото
Воротар "Манчестер Юнайтед" Серхіо Ромеро потрапив в аварію на своєму Lamborghini вартістю 200 тисяч євро.
Футболіст розбив свій білий Lamborghini неподалік від бази клубу. На фотографіях видно вщент зім’ятий автомобіль внаслідок контакту з відбійником та деревами.
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На щастя, найбільше в цьому інцидентів постраждав саме транспортний засіб, зі здоров'ям Серхіо – все в порядку.
Нагадаємо, Ромеро захищає кольори манкуніанців з 2015 року. Серхіо є запасним голкіпером, адже головну скрипку на воротах МЮ грає Давід де Хеа.
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