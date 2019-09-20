Воротар-невдаха Каріус пропустив курйозний гол в ЛЄ, команда програла в додатковий час: відео

Голкіпер Лоріс Каріус знову допустив результативну помилку, яка призвела до гола в його ворота. А вже у доданий арбітром час пропустив двічі, через що його команда програла.

У виїзному матчі Ліги Європи проти "Слована" його "Бешикташ" програв 4:2.

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Перший гол було забито на 14-й хвилині. Сам гол виявився дещо курйозним. А вся вина – на Каріусі. Голкіпер суперників вибив м'яч на половину поля суперника. Каріус вийшов на перехоплення, але не розрахував відскок від газону. М'яч перелетів його, а сам воротар збив свого партнера по команді. Тож Шпорар вже забивав у порожні ворота.

Відео голу Шпорара у ворота "Бешикташа" через помилку Каріуса

Варто відзначити, що до перерви "Бешикташ" забив двічі. Але втримати перемогу не зумів. У другому таймі Шпорар зрівняв рахунок. А вже коли йшов доданий арбітром час, забили Любічіч та Моха. "Слован" виграв вдома 4:2.

Нагадаємо, що права на Каріуса належать "Ліверпулю". Сам голкіпер стояв у воротах команди у фіналі Ліги чемпіонів проти "Реалу" в Києві у 2018 році. Його помилка стала вирішальною у матчі, коли "Реалу" вдалося забити.