Воротар "Норвіча" використав шпаргалку перед серією пенальті – фото
У поєдинку 1/8 фіналу Кубка Англії зустрілись "Тоттенхем" та "Норвіч", виявити сильнішого у матчі допомогла лише серія післяматчевих 11-метрових. Оригінальну підготовку використав воротар "Норвіча" Тім Крул.
Нідерландський воротар Норвіча Тім Крул використовував пляшку як шпаргалку під час матчу 1/8 фіналу Кубка Англії проти "Тоттенхема".
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На пляшці Крула можна також помітити прізвища гравців "Тоттенхема".
Неординарна шпаргалка Тіма Крула
У серії післяматчевих пенальті воротарю вдалося відбити два удари гравців лондонського клубу – Троя Перротт і Жедсона Фернандеша, що допомогло "Норвіч" пройти в чвертьфінал Кубка Англії.
У наступному раунді Кубка Англії Канарки зіграють з переможцем пари "Дербі Каунті" – МЮ. У рамках англійської Прем'єр -ліги "Норвіч" посідає останню сходинку.
- Тім Крул є вихованцем футбольного клубу "АДО Ден Гаг" з Гааги. У 2005 році воротар перебрався до Англії, приєднавшись до юнацької команди "Ньюкасл Юнайтед".
- 2018 року Тім Крул перейшов у "Норвіч".
- У нинішньому сезоні 31-річний Крул провів 27 матчів у всіх турнірах за "Норвіч", пропустивши 45 матчів і 5 поєдинків відігравши "на нуль".
- На Чемпіонаті світу з футболу 2014 в матчі чвертьфіналу Нідерланди – Коста Рика. Тім Крул був випущений на заміну на післяматчеві пенальті. Зумів відбити два з п'яти пенальті і таким чином допоміг здобути перемогу для національної збірної Нідерландів.