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Воротар "Норвіча" використав шпаргалку перед серією пенальті – фото

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Тім Крул / footballleagueworld.co.uk

У поєдинку 1/8 фіналу Кубка Англії зустрілись "Тоттенхем" та "Норвіч", виявити сильнішого у матчі допомогла лише серія післяматчевих 11-метрових. Оригінальну підготовку використав воротар "Норвіча" Тім Крул.

Нідерландський воротар Норвіча Тім Крул використовував пляшку як шпаргалку під час матчу 1/8 фіналу Кубка Англії проти "Тоттенхема".

Варто побачити: Футболіст "Тоттенхема" побився з вболівальником на трибуні після матчу: відео

На пляшці Крула можна також помітити прізвища гравців "Тоттенхема".


Неординарна шпаргалка Тіма Крула

У серії післяматчевих пенальті воротарю вдалося відбити два удари гравців лондонського клубу – Троя Перротт і Жедсона Фернандеша, що допомогло "Норвіч" пройти в чвертьфінал Кубка Англії.

У наступному раунді Кубка Англії Канарки зіграють з переможцем пари "Дербі Каунті" – МЮ. У рамках англійської Прем'єр -ліги "Норвіч" посідає останню сходинку.

  • Тім Крул є вихованцем футбольного клубу "АДО Ден Гаг" з Гааги. У 2005 році воротар перебрався до Англії, приєднавшись до юнацької команди "Ньюкасл Юнайтед".
  • 2018 року Тім Крул перейшов у "Норвіч".
  • У нинішньому сезоні 31-річний Крул провів 27 матчів у всіх турнірах за "Норвіч", пропустивши 45 матчів і 5 поєдинків відігравши "на нуль". 
  • На Чемпіонаті світу з футболу 2014 в матчі чвертьфіналу Нідерланди – Коста Рика. Тім Крул був випущений на заміну на післяматчеві пенальті. Зумів відбити два з п'яти пенальті і таким чином допоміг здобути перемогу для національної збірної Нідерландів.
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Автор: Софія Кулай
Теги: Футбол Новини Спорту Спорт
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