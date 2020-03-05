Воротар "Норвіча" використав шпаргалку перед серією пенальті – фото

У поєдинку 1/8 фіналу Кубка Англії зустрілись "Тоттенхем" та "Норвіч", виявити сильнішого у матчі допомогла лише серія післяматчевих 11-метрових. Оригінальну підготовку використав воротар "Норвіча" Тім Крул.

Нідерландський воротар Норвіча Тім Крул використовував пляшку як шпаргалку під час матчу 1/8 фіналу Кубка Англії проти "Тоттенхема".

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На пляшці Крула можна також помітити прізвища гравців "Тоттенхема".



Неординарна шпаргалка Тіма Крула

У серії післяматчевих пенальті воротарю вдалося відбити два удари гравців лондонського клубу – Троя Перротт і Жедсона Фернандеша, що допомогло "Норвіч" пройти в чвертьфінал Кубка Англії.

У наступному раунді Кубка Англії Канарки зіграють з переможцем пари "Дербі Каунті" – МЮ. У рамках англійської Прем'єр -ліги "Норвіч" посідає останню сходинку.