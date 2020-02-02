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Воротар пропустив курйозний гол – м'яч пролетів йому між ногами після удару з центру поля: відео

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Давід Рая пропустив курйозний гол / brentfordfc.com

У матчі між "Халл Сіті" та "Брентфордом" гості здобули більш ніж впевнену перемогу. Однак їх воротар Давід Рая пропустив дуже курйозний гол.

На 28-й хвилині "Брентфорд" був попереду у два голи. В цей час захисник "Халла" Раян Тафацоллі вирішив з центру поля вибити м'яч у бік воріт суперників. Це не був потужний удар по воротах. І не пас, адже нікого з партнерів там не було.

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Та голкіпер "Брентфорда" Давід Рая вирішив зупинити м'яч. Однак зробив це вкрай невдало. Той пролетів йому поміж ніг та закотився у ворота. Голкіпер так і не зумів його дістати, хоча намагався вибити у підкаті. У протоколі матчу це взяття воріт записали як автогол Раї.

Відеоогляд матчу Халл Сіті – Брентфорд (відео голу дивитися з 4:05)

Варто відзначити, що "Халлу" цей гол не дуже допоміг. Команда у підсумку поступилася 1:5. Завдяки цій перемозі "Брентфорд" перебува на 5-у місці, що гарантує участь у матчах плей-офф за вихід в АПЛ. "Халл" у другій половині турнірної таблиці.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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