Воротар пропустив курйозний гол, пробиваючи штрафний з центра поля: відео

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Воротар пропустив курйозний гол, пробиваючи штрафний з центра поля: відео

У матчі першого дивізіону Північної ліги Англії воротар "Гісборо" Джордан Ніксон вирішив виконати стандарт з центра поля. Закінчилося все тим, що "Гісборо" пропустив курйозний гол.

Ніксон навісив у штрафний майданчик зі своєї половини поля. Захисник "Данстона" з неймовірною силою виніс сферу якомога далі від власних воріт. М’яч пролетів 80 метрів. Здавалося, що Ніксон зуміє відбити м’яч, та той влучив у перекладину воріт, натомість голкіпер залетів у самі ворота. Першим же на добиванні опинився нападник "Данстона" Марк Фіцпатрік, який і відкрив рахунок у цій зустрічі.

Відео курйозного голу

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"Данстон" завдяки перемозі над "Гісборо" 3:1 достроково забезпечив собі чемпіонський титул та підвищення у класі.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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