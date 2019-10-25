Воротар "Ренна" встановив рекорд Ліги Європи через дії російського арбітра: відео

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Пепе Боне
Пепе Боне / twitter.com/EuropaLeague

У матчі Ліги Європи між французьким "Ренном" та румунським "ЧФР Клуж" було встановлено новий рекорд турніру.

Вже на 5-й хвилині матчу російський арбітр Олексій Єськов вилучив з поля голкіпера "Ренна" Едуара Менді. Його замінив Пепе Боне. На момент виходу на поле йому було 16 років та 254 дні. Відтак він став наймолодшим воротарем, який зіграв у груповому етапі Ліги Європи.

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Та варто відзначити, що перший же удар по його воротах став результативним – Дяк відзначився після розіграшу штрафного.

"Ренн" міг зрівняти рахунок, коли отримав право на пенальті. Але Ньянг не реалізував удар з 11-метрової позначки.

На початку другого тайму "Ренн" залишився вдев'ятьох – пряму червону картку отримав Камавінга. На 82-й хвилині гравець "Клужа" Сушич отримав другу жовту картку.

Матч так і закінчився мінімальною перемогою гостей.

Відеоогляд матчу Ренн – Клуж

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ліга Європи
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