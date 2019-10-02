Воротар "Шахтаря" Пятов потрапив у збірну тижня Ліги чемпіонів за версією WhoScored

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Андрій Пятов
Андрій Пятов / ФК "Шахтар"

Портал WhoScored опублікував свою збірну першого ігрового дня другого туру Ліги чемпіонів. Місце у воротах дісталося голкіперу донецького"Шахтаря" Андрію Пятову.

Голкіпер "гірників" у матчі проти "Аталанти" відбив пенальті на початку зустрічі. Однак саме він допустив результативну помилку, яка призвела до гола у його ворота. Але "Шахтар" таки вирвав перемогу над суперником на останній хвилині компенсованого часу.

Як це було: "Шахтар" вирвав перемогу над "Аталантою" завдяки голу в доданий арбітром час

Такі дії Пятова портал WhoScored оцінив у 8,42, що дозволило воротарю української команди стати найкращим у перший ігровий день другого туру Ліги чемпіонів.

Варто додати, що у цій збірній є також форвард "Брюгге" Еммануель Денніс, який забив два голи у ворота "Реалу" на їх полі. А також Серж Гнабрі, що відзначився покером у ворота "Тоттенхема".

Це варто побачити: Колишній нападник "Зорі" забив два курйозні голи у ворота "Реалу" у Лізі чемпіонів

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар Ліга чемпіонів
Джерело: 24 канал
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