Воротар "Шахтаря" Пятов знявся в рекламі із закликом до мешканців окупованих територій: відео

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Андрій Пятов
Андрій Пятов / ФК "Шахтар"

Воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Андрій Пятов з донькою Дашею знявся в соціальній рекламі від Міністерства з питань тимчасово окупованих територій. Вони закликали абітурієнтів звідти поступати в українські начальні заклади.

У відео Даша розказує історію про свого однокласника Славіка. Коли вони разом вчилися у Донецьку, то разом танцювали, і мріяли відкрити свою школу хіп-хопу. Та після початку війни на Донбасі та захоплення Донецька, Андрій Пятов разом з родиною переїхав у Київ (туди перебралася вся команда "Шахтаря"). Славік же залишився в окупованому місті. А через чотири роки він зможе поступати у ВНЗ.

До слова: "Шахтар" представив історичний комплект форми

У відео наголошується на тому, що для випускників шкіл з тимчасово окупованих територій існує спрощена система вступу до українських ВНЗ: без ЗНО, мінімальна кількість необхідних документів, безкоштовне навчання, проживання, підручники та стипендія.

Даша и Андрей Пятовы обращаются к абитуриентам с временно оккупированных территорий

Андрей Пятов капитан сборной Украины по футболу, вратарь FC SHAKHTAR и его дочка Даша обращаются к абитуриентам с временно оккупированных территорий и приглашают поступать в украинские ВУЗЫ, а также - следовать за мечтой. Качественное украинское образование поможет мечте реализоваться. Не тупи – поступи! 4 шага поступления для выпускников с временно оккупированных территорий! ️Упрощенная процедура поступления в украинский #ВУЗ или колледж для выпускников с временно оккупированных территорий! ️Подробности: https://ne-tupi-postupi.com

Опубліковано Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Четвер, 1 серпня 2019 р.

 

blog_ava
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Теги: Спорт Футбол Шахтар Окуповані території
Джерело: 24 канал
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