Воротар "Шахтаря" Пятов знявся в рекламі із закликом до мешканців окупованих територій: відео

Воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Андрій Пятов з донькою Дашею знявся в соціальній рекламі від Міністерства з питань тимчасово окупованих територій. Вони закликали абітурієнтів звідти поступати в українські начальні заклади.

У відео Даша розказує історію про свого однокласника Славіка. Коли вони разом вчилися у Донецьку, то разом танцювали, і мріяли відкрити свою школу хіп-хопу. Та після початку війни на Донбасі та захоплення Донецька, Андрій Пятов разом з родиною переїхав у Київ (туди перебралася вся команда "Шахтаря"). Славік же залишився в окупованому місті. А через чотири роки він зможе поступати у ВНЗ.

До слова: "Шахтар" представив історичний комплект форми

У відео наголошується на тому, що для випускників шкіл з тимчасово окупованих територій існує спрощена система вступу до українських ВНЗ: без ЗНО, мінімальна кількість необхідних документів, безкоштовне навчання, проживання, підручники та стипендія.