Воротар "Шальке" ледь не вбив гравця "Айнтрахта" ударом шипами – відео моменту
У матчі 15 туру Бундесліги "Шальке" – "Айнтрахт" (1:0) стався жахливий епізод за участю воротаря господарів Олександра Нюбеля і нападника гостей Міята Гачіновіча.
23-річний голкіпер жорстко перервав швидку контратаку суперників за межами штрафного на 67-й хвилині. Суддя моментально дістав з кишені червону картку.
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Гачіновіча довго приводили до тями, проте він все ж не зміг продовжити гру. Його на 70-й хвилині замінив Пасієнсіа.
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