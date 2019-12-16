Воротар "Шальке" ледь не вбив гравця "Айнтрахта" ударом шипами – відео моменту

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Олександр Нюбель / ФК "Шальке"

У матчі 15 туру Бундесліги "Шальке" – "Айнтрахт" (1:0) стався жахливий епізод за участю воротаря господарів Олександра Нюбеля і нападника гостей Міята Гачіновіча.

23-річний голкіпер жорстко перервав швидку контратаку суперників за межами штрафного на 67-й хвилині. Суддя моментально дістав з кишені червону картку.

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Гачіновіча довго приводили до тями, проте він все ж не зміг продовжити гру. Його на 70-й хвилині замінив Пасієнсіа.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шальке
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