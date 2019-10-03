Воротар "Славії" холоднокровним фінтом обіграв гравця "Боруссії" Д: відео

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Ондржей Коларж
Ондржей Коларж / slavia.cz

Воротар чеської "Славії" Ондржей Коларж відзначився холоднокровним фінтом у другому турі Ліги чемпіонів. Його команда в Празі приймала "Боруссію" з Дортмунда.

В одному з моментів гри Ондржей Коларж холоднокровним фінтом "прибрав" оборонця "джмелів" Ашрафа Хакімі.

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Фінт воротаря "Славії" став найкращим у другий ігровий день Ліги чемпіонів.

Втім, Хакімі двічі зумів засмутити Коларжа. Марокканський оборонець "Боруссії" провів по голу в кожному з таймів, що принесло німцям перемогу.

Наступний матч "Славія" у Лізі чемпіонів зіграє проти "Барселони". Дортмундці поміряються силами з "Інтером".

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів ФК Боруссія Д
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