Воротар "Славії" холоднокровним фінтом обіграв гравця "Боруссії" Д: відео
Воротар чеської "Славії" Ондржей Коларж відзначився холоднокровним фінтом у другому турі Ліги чемпіонів. Його команда в Празі приймала "Боруссію" з Дортмунда.
В одному з моментів гри Ондржей Коларж холоднокровним фінтом "прибрав" оборонця "джмелів" Ашрафа Хакімі.
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Фінт воротаря "Славії" став найкращим у другий ігровий день Ліги чемпіонів.
Втім, Хакімі двічі зумів засмутити Коларжа. Марокканський оборонець "Боруссії" провів по голу в кожному з таймів, що принесло німцям перемогу.
Наступний матч "Славія" у Лізі чемпіонів зіграє проти "Барселони". Дортмундці поміряються силами з "Інтером".
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