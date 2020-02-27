Воротар став героєм матчу Ліги чемпіонів, забивши вирішальний гол на останній хвилині гри: відео

Дивним чином завершився матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ між командами "Тигрес" з Мексики і "Альянса" з Сальвадору.

Господарі поля мусили відіграватися після гостьової поразки в першому матчі (1:2). Вони вели вдома 3:2, але цей рахунок їх не влаштовував.

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На 90+4-й хвилині "Тигрес" заробив штрафний, а голкіпер Науель Гусмана пішов на чужу половину поля. Після навісу Гусмана вистрибнув вище за всіх і головою відправив м’яч у сітку.

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Disfruta el gol del @PatonGuzman de nuevo. ️️️️



pic.twitter.com/Po6eO2wIBT — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) February 27, 2020

"Тигерс" виграли (4:2) вдома і пройшли до чвертьфіналу. Перша гра завершилася перемогою сальвадорців (2:1).

Що таке Ліга чемпіонів КОНКАКАФ

Це щорічний футбольний турнір, що проводиться КОНКАКАФ серед найкращих клубів країн Північної і Центральної Америки і Карибського басейну.