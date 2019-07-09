Воротар Тунісу в стилі Кепи відмовився покидати поле перед серією пенальті: відео

В 1/8 фіналу Кубка африканських націй між Ганою та Тунісом ледь не відбувся демарш. Воротар збірної Тунісу не хотів покидати поле.

Перед серією пенальті головний тренер збірної Тунісу Ален Жиресс вирішив розіграти трюк відомого нідерландського тренера Луї ван Гала. Той на чемпіонаті світу у 2014 році замінив основного воротаря перед пенальті й здобув перемогу.

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Однак голкіпер Тунісу Муез Ассен не хотів покидати поле й вирішив повторити вчинок воротаря лондонського "Челсі" Кепи.

Все ж гравця вмовили покинути поле. Під час серії пенальті Муез Ассен стояв окремо від решти збірної. І виглядав дуже засмученим. Але Ассен все ж почав молитися під час ударів збірної Тунісу.

A tale of two goalkeepers



Farouk Ben Mustapha - The penalty shootout hero



Hassen Mouez - The Kepa who got subbed off late on... #AFCON pic.twitter.com/Uly8atpwpE — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 8 июля 2019 г.

Заміна була спричинена тим, що голкіпер "Ніцци" не відбив жодного пенальті на дорослому рівні, а Фарук Бен-Мустафа, який вийшов на заміну, відбив 10 ударів за кар'єру. Також він на 6 сантиметрів вищий, що вкрай важливо під час серії пенальті.

Хід тренера Тунісу спрацював і команда виграла матч. Бен-Мустафа відбив один удар, чого виявилося цілком достатньо.

Після матчу тренер Тунісу підтвердив, що вирішив випустити Бен-Мустафу, адже він добре справляється з пенальті.

Тепер Туніс зустрінеться у чвертьфіналі з головною сенсацією турніру – Мадагаскаром. Найбільшим досягненням Тунісу на Кубку африканських націй є участь у фіналі.